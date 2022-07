Sulík Hegernek: Bármikor készek vagyunk tárgyalni az új koalíciós szerződésről

A levélben megismételte a koalíciós szerződés felmondásának okait, a fő probléma szerinte Igor Matovič pénzügyminiszter, az OĽaNO elnöke.

Az SaS azt írja, tudatában van annak, hogy az országnak olyan működőképes kormányra van szüksége, amely élvezi az emberek bizalmát, és nem feszültséget teremt, hanem megoldásokat kínál a problémákra. A párt a levélben megállapítja, hogy a jelenlegi kormányra már konfliktusforrásként tekint a közvélemény, és a koalíciós szerződés is sorozatosan meg lett sértve. „A fasisztákkal való szövetkezés, az államháztartás felelőtlen kezelése, a jogalkotási folyamat ismételt megsértése, durva hazugságok, a koalíciós partner folyamatos támadása és sértegetése már túlment a lehetséges együttműködés határain” – sorolta Sulík.

Az SaS elnöke levelében azt is leszögezte, pártja számára az elsődleges cél a kormányban maradás. „De így nem folytathatjuk tovább, és nem is fogjuk” – szögezte le. A levél másolatát a többi koalíciós pártelnöknek, Igor Matovičnak (OĽaNO), Boris Kollárnak (Sme rodina) és Veronika Remišovának (Za ľudí) is elküldte.

Az SaS reméli, Eduard Hegernek is az az elsődleges célja, hogy ez a kormánykoalíció folytassa tovább. „Várjuk válaszod és az új koalíciós szerződésről szóló tárgyalásokat, melyeken ismertetjük konkrét javaslatainkat” – zárta Sulík.

Az SaS a múlt héten felmondta a koalíciós szerződést, új szerződés kidolgozását várja, és azt a feltételt szabta, hogy Igor Matovič távozzon a kormányból. Ha ez nem teljesül, az SaS négy minisztere benyújtja a lemondását. Matovič szerint ezzel a liberális párt szeptemberben megbuktatja a kormányt, az SaS szerint viszont ez a lépése nem jelentené sem a kormány bukását, sem a koalíció végét, sem előrehozott választás kiírását.

Boris Kollár, a Sme rodina elnöke ellenzi a koalíciós szerződés módosítását. Peter Pčolinský, a mozgalom frakcióvezetője kijelentette, ha az SaS kilépne a koalícióból, a Sme rodina nem lenne hajlandó kisebbségi kormányzásra.