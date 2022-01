ŠÚKL: Előfordulhat, hogy csak beképzeli az oltás után jelentkező fáradtságot és fejfájást

Bizonyára hallott már a placebóról, a nocebo hatás azonban nem ennyire ismert. Csakhogy az utóbbi időben egyre gyakrabban említik, többek között a vakcinák mellékhatásaival kapcsolatban. „Az úgynevezett nocebo hatás minden kezelés gyakori mellékhatása. Az is bebizonyosodott, hogy a Covid-19 vakcináz követően jelentett mellékhatások előfordulási gyakoriságához is nagymértékben hozzájárul” – közölte az ügynökség.



A placebóval ellentétben a nocebo a tünetek súlyosbodását jelenti egy olyan készítmény vagy beavatkozás után, amelynek igazából nincs saját hatása. „Mint ismertebb ikertestvérét, a nocebo hatást is sokféle fiziológiai, pszichológiai és statisztikai ok okozhatja. Ebben az esetben a legfontosabbak közé tartozik az elvárás és az (ön)szuggesztió” – magyarázta a ŠÚKL.

Ezt a feltételezést erősítette meg a Jama Network Open című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány. A kutatók 45 400 résztvevőnél vizsgálták a Covid elleni védőoltás utáni mellékhatások előfordulását. Néhányuknak a vakcina helyett inaktív sóoldatot adtak be, és sem a beteg, sem a vakcinát beadó orvos nem tudta, hogy melyiket kapta meg a páciens.

Az első adag esetében a leggyakoribb tüneteknek, például a fejfájásnak és a fáradtságnak csak egyharmada tűnt úgy, hogy a vakcinának tulajdonítható. A fennmaradó kétharmadot a kutatók szerint a nocebo hatás idézte elő. A második adag után a mellékhatások mintegy feléért a nocebo volt felelős – közölte a pluska.sk.

(pluska)