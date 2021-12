Stavrovská: Azokra is gondolni kell, akik nem oltathatják be magukat

Azoknak a 60 évnél idősebb személyeknek is meg kell ítélni a pénzjutalmat, akik egészségi okokból nem oltathatják be magukat koronavírus ellen, rájuk is gondoljanak a parlamenti képviselők – jelentette ki Zuzana Stavrovská, az egészségkárosodott személyek jogainak biztosa.