Meghallgatta a parlament a betegjogi biztos éves jelentését

Zuzana Stavrovská betegjogi biztos elmondta, még soha nem kapott a hivatala annyi egyéni beadványt, mint tavaly, összesen 758-at. Érkeztek panaszok páciensektől, a hozzátartozóiktól, illetve szervezetektől is. Kijelentette, ez azt is igazolja, hogy egyre öntudatosabbak a betegek, tisztában vannak az emberi jogaikkal és készek harcolni is értük.

A beadványok 64%-a egy-egy eset kivizsgálására irányult, a levélírók 35%-a tanácsot kért, 1%-a törvénymódosítást javasolt.

A parlamenti ülés további programjában javarészt képviselői módosítási javaslatok szerepelnek, pénteken nem lesz végszavazás.