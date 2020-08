Stadionügy: mindenki a másikra mutogat

Peter Pellegrini, az alakulóban lévő Hlas párt elnöke kijelentette, hajlandó vallomást tenni a Nemzeti Labdarúgó-stadionnal kapcsolatos rendőrségi nyomozás során. Elmondása szerint az ő lelkiismerete tiszta, hiszen az általa vezetett korábbi kormány azon anyagok alapján döntött a stadionról, amelyeket az egyes minisztériumok nyújtottak be a kabinetnek. Pellegrini konkrétan az egykori koalíciós partnerét, az SNS-t és a párt által jelölt oktatási és sportminisztert, Martina Lubyovát tette felelőssé az ügyben.

Az idei parlamenti választás után már a törvényhozáson kívülre került SNS Pellegirini szavaira úgy reagált, csodálkoznak az egykori kormányfő alibizmusán. Egyben arra szólították fel őt, ne próbálja az SNS egykori minisztereire hárítani a saját felelősségét. A nemzeti párt egyben arra is emlékeztetett, hogy Pellegrini egy ideig maga is vezette az érintett tárcát, ezért ő ugyanúgy felelős az ügyben. „Újfent úgy nyilatkozik, mintha ő maga 20 évig nem lett volna tagja a Smernek. A Nemzeti Labdarúgó-stadion építésére vonatkozó szerződést 2013-ban Robert Fico egyszínű kormánya írta alá” – közölte az SNS vezetőjének titkára, Zuzana Škopcová.

A rendőrség még korábban indított büntetőeljárást a stadion ügyében. A hatóság idegen vagyon kezelése során elkövetett különösen súlyos kötelességszegés és köztisztviselői hatalommal való visszaélés ügyében nyomoz. Erről Štefan Holý (Sme rodina) jogalkotásért felelős miniszterelnök-helyettes tájékoztatott. Holý még júliusban jelentette be, hogy az állam nem veszi meg az Ivan Kmotrík által Pozsonyban felépített stadiont. Azt is jelezte, az állam vissza fogja kérni azokat a forrásokat, amelyeket már kifizettek az üzletember cégének. Kmotrík úgy nyilatkozott, nem érti Holý álláspontját. A rendőrség tegnap azt közölte, hogy a feljebb említett bűncselekményeken túl újabb tényállásokkal bővítik majd a vádiratot. A hatóság azt is nyilvánosságra hozta, hogy az eljárást Veronika Remišová (Za ľudí) miniszterelnök-helyettes egy régebbi feljelentése alapján indították el, amely beadásának idején a politikus még parlamenti képviselő volt. Az ügyben a kormányhivatal is feljelentést tett.

(TASR, czg)