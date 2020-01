Sólymos László benyújtotta a lemondását

A miniszter elismerte, helytelenül viselkedett, arra hivatkozott, nehéz családi helyzetben van. Azt ígérte, minden kárt megtéríti. Ezen túl bocsánatot kért az az étterem tulajdonosától, de ugyancsak bocsánatot kért a családjától, a minisztériumi kollégáitól és párttársaitól is.

Mint mondta, kész viselni a felelősséget, és sajnálja, hogy a négy éves munkáját beárnyékolja ez az incidens. Arról, hogy marad-e a Híd választási listáján, nem nyilatkozott.

"Családi okokból nagyon nehéz időszakon megyek keresztül. Ebben az összetett és érzelmileg feszült helyzetben helytelenül és számomra is meglepő módon viselkedtem. Én is ember vagyok és most kudarcot vallottam. Minden okozott kárt természetesen megtérítek, az étterem tulajdonosaitól elnézést kérek. De elnézést kérek mindenkitől, akit a tegnapi magatartásom megérintett. Bocsánatot kérek a családomtól, a munkatársaimtól, párttársaimtól és a nyilvánosságtól. Tetteimért kész vagyok vállalni a felelősséget. Sajnálom, hogy négyéves kemény munkámnak egy hibás lépés vet véget. A mai nappal lemondok tisztségemről."