„Sokkolt, hogy engedélyezték a síelést”

Mi a véleménye a kormány által megszavazott lockdownról, a megannyi kivételről, segíthet ez, vagy inkább csak látszatintézkedésnek tekinthető?

Három dologra szeretném felhívni a figyelmet. Teljes mértékben értem a kormány szempontjait, látom, milyen nyomás nehezedik a kabinetre, hiszenegynapnyilockdown130–150 millióeuróbakerül azországnak.Egy dolog az, hogy a miniszterek hallgatnak arra, mit mondanak a járványügyi szakemberek, ám számos más nyomás is nehezedik a kormányra, és ezeket is figyelembe kell venniük. A második, hogy valóban nagyon sok a kivétel, ám ez nem teljesen kivételes. Ha megnézzük például a brit országlezárást, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon hasonlít a mienkre. Itt is, ott is lehetőség van buborékok kialakítására – vagyis, hogy két háztartásban élők találkozhatnak egymással. Ami azonban rendkívül megdöbbentett, az a síelések engedélyezése. Ez egy rendkívül kockázatos tevékenység, hiszen megnöveli a mobilitást, az emberek különböző régiókból elutaznak a sípályákra, hazatérve pedig az olyan régiókban is elterjeszthetik a vírust, amely addig járványügyi szempontból stabilabb volt. És végül a harmadik dolog, hogy mindez nem lesz elegendő. Ha ugyanis most találkoznak olyan családok, akik mondjuk egy szigorúbb lockdown esetén nem találkoztak volna, akkor értelemszerűen nő a fertőzés kockázata. Ezzel pedig megugrik a kórházba kerülő esetek száma, és a halálozás is. És ez a lényeg. Ezzel pedig nem lehet mit kezdeni, ez matematika. Vagyis összegezve elmondhatjuk, hogy idén nem lesz biztonságos a karácsony. Tudom, hogy ezt nehéz elfogadni, de ki kell mondanunk.

Csak egy ajánlás, hogy a buborékok kialakításánál, vagyis a találkozások előtt előbb maradjunk otthon, majd teszteljük le magunkat. Elég lesz ez?

Naivitás lenne ezt hinni. Egy hamisillúzióba ringatjuk magunkat, ha azt feltételezzük, hogy az emberek felelősségteljesen betartják ezeket a javaslatokat. Ezt a gyakorlatban is nehéz lenne kivitelezni, hiszen jelenleg nincs is annyi teszt az országban. Jelenleg körülbelül bő egymillió teszt áll rendelkezésre, ezt pedig a rutintesztekre, a szociális dolgozókra, a kórházakban, az idősotthonokban kell felhasználni. Reálisan nincs annyi teszt, hogy az emberek eleget tudjanak tenni ennek a javaslatnak. Vagyis hiába beszélünk arról, hogyan lehet biztonságos a karácsony, az idén nem lesz.

Mit javasol a családoknak, hogyan töltsék a karácsonyi ünnepeket?

Senkinek se fogok örömet szerezni azzal, amit mondok, hiszen rossz ezt hallani, de sajnos idén magányosan kellene eltölteni a karácsonyt. Én magam is online kapcsolatban, a Zoom alkalmazáson keresztül fogom eltölteni a karácsonyestét a szeretteimmel, és ezt javaslom mindenkinek. Ez kegyetlenül hangzik, de nincs más megoldás

Mit javasol azoknak, akik már átestek a fertőzésen? Számukra szabadabb lehet a karácsony?

Ha valaki az utóbbi három hónapban átesett a fertőzésen, az olyan, mintha aktívan be lenne oltva, azaz ők nyugodtabban találkozhatnak a családdal. Igaz, ez hazánkban nem sok embert érint – messze nem annyit, mint például Spanyolországban vagy Olaszországban, ahol az emberek 10 százaléka már átesett a fertőzésen, és kimutatható ellenanyagok vannak a szervezetükben.

Mire számíthatunk januárban, a mostani korlátozások után? Újra nő a fertőzöttek száma és ismét bevezetnek a jelenlegihez hasonló intézkedéseket, vagy ez az utolsó ilyen lezárás?

Én arra számítok, hogy újév után összeomlik az egészségügy. Hiszen megnő a mobilitás, ez pedig az esetszámok és végül a halálozások növekedésével jár. Nincs más forgatókönyv.

Vagyis új lezárás lesz január után, esetleg a kormány ismét beveti az országostesztelést?

Az, hogy a kormány milyen döntést hoz, az az utóbbi időben egyre ritkábban találkozik azzal, amit a járványügyi szakemberek javasolnak. Véleményem szerint valóban az országos tesztelés lehet a megoldás, és információim szerint már a kormány rendelt isteszteket erre a célra. Eddig sem az volt a baj, hogy a kormány nem szeretett volna országos tesztelést, hanem az, hogy nem volt meg hozzá a megfelelő mennyiségű teszt. Az első országos tesztelés is bebizonyította, hogy sokkal hatékonyabb, mint a lezárás. A nagy-britanniai példához visszatérve, ott egy hónapnyi lockdown hozott olyan eredményeket, mint nálunk az országostesztelés – itt egy hét alatt csökkent olyan szintre a terjedési mutató, mint ott egy hónap alatt. A lockdown egy nagyon rossz fegyver, hiszen azokat is negatívan érinti, akik egészségesek, árt a mentális egészségnek, a gazdaságnak, gyakorlatilag mindenkinek. Jelenleg hazánkban a reprodukciós szám 1,3, ami azt jelenti, hogy minden második héten megduplázódik az esetszám. Ha az emberek most az ünnepek alatt úgy fognak találkozni, mintha mi sem történne, akkor az rendkívüli mértékben megnöveli az esetszámot, minek következtében nagyon gyászos év elejére számíthatunk.

Mi a helyzet az oltással, az kiutat jelent?

Mindenképpen. Már látjuk a fényt az alagút végén. Szlovákiában már év végén elkezdődhetnek az oltások, azaz arra számítok, hogy húsvétra már be lesz oltva a lakosság jelentős része, és akkor visszatérhet az életünk a korábban megszokotthoz. Azt javaslom, a karácsonyi családlátogatásokat is halasszuk akkorra, hiszen ezzel nagyban hozzájárulunk ahhoz, hogy januárban ne emelkedjen a fertőzöttek, a kórházban ápoltak és a halottak száma