Sokat költenek a jelöltek

Zuzana Čaputová választási kampányának anyagi hátterére a smeres Luboš Blaha a lejárató kampány részeként hívta fel a figyelmet. Videóüzenetében azt állítja, Čaputová kampányának költségei elérhetik az 1 millió eurót. Blaha szerint az ESET és Penta cég mellett egy vitatható marketingügynökség segíti a kampányát. Zuzana Čaputová már az államfőválasztás első fordulója során kimerítette a törvényes keretét, ami 500 ezer eurót jelent. Transzparens számláján 11 hónap alatt 597 493 euró gyűlt össze. Közel 200 ezer eurót pártja, a Progresszív Szlovákia tett a számlára. Ivan Štefunko pártelnök 15 500, Michal Truban alelnök pedig közel 57 ezer euróval járult hozzá Čaputová kampányához, míg az államfőjelölt saját zsebből 2 ezer euróval szállt be. Az összeg többi részét támogatói dobták össze, jobbára 10, 20, 30, 50 eurós tételekből. Többezres tétel csak elvétve akad. Számlájára sem a Penta, sem az ESET szoftvercég nem küldött támogatást. Čaputová most már csak harmadik felek segítségével finanszírozhatja a kampányát, ide saját vagy az őt támogató pártok, illetve harmadik személyek sorolhatók. Ilyen Michal Styk, aki lapzártánkig 465 adakozó által 35 467 eurót gyűjtött össze Čaputovának. Néhányan a Čaputová javára visszalépett Robert Mistrík kampányköltségének egy részét is beszámítják Čaputová kampányának költségeibe.

Maroš Šefčovič csak januárban nyitotta meg transzparens számláját, három hónap alatt 258 341 euró gyűlt össze, saját zsebből 130 ezer eurót tett be. Számláján kevés az alacsony összegű adakozás, jobbára többezres tételek bukkannak fel. A Robert Fico vezette Smer több mint 100 ezer euróval, testvére, Marína Korčoková és Juraj Nociar, az uniós biztosi irodájának vezetője 30–30 ezer euróval, Braňo Ondruš smeres államtitkár 10 ezer euróval járult hozzá Šefčovič kampányához.

A Transparency International Slovensko (TIS) szerint kettejük közül csak egyikük folytat valóban átlátható kampányt. A szervezet a két jelölt vagyon- és adóbevallása mellett a kampány során felhasznált összegekre támaszkodott.

Šefčovič kampánya nem átlátható

A Transparency International Slovensko (TIS) megvizsgálta Zuzana Čaputová és Maroš Sefčovič államfőjelölt választási kampányát. A szervezet szerint csak az egyik jelölt kampánya átlátható.

Pozsony. Zuzana Čaputová már az államfőválasztás első körében kimerítette a kampányra fordítható limitjét. Most már csak úgynevezett harmadik feleken keresztül finanszírozhatja kampányának kiadásait.

Čaputovának rendkívül magas összeget dobtak össze támogatói, jobbára 5, 20, 30, 50, 100 eurós tételekből. Többezres összeggel csak a Progresszív Szlovákia vezetői és Lucia Pašková vállalkozó támogatta a kampányt. Harmadik félként regisztrált a Progresszív Szlovákia, Michal Truban és a Spolu. Így a kampányra fordítható összeg tovább nőhet. Le kell azonban szögezni, hogy ez nem törvényellenes.

Maroš Šefčovič kampányát a Smer, smeres politikusok, uniós munkatársai és hozzátartozói támogatták. Kiadásait Šefčovič Viktor Stromčeken keresztül növelheti, aki szintén regisztrálta magát harmadik félként.

A Transparency International Slovensko arra figyelmeztet, hogy a két jelölt közül kizárólag Zuzana Čaputová hozta nyilvánosságra vagyonbevallását és öt évre visszamenőleg adóbevallását. Šefčovič azt állította, hogy ezek az adatok megtalálhatók az Európai Bizottság honlapján, mely a világ egyik legátláthatóbb szervezete. „Elhallgatta viszont, hogy az uniós biztosok nem hozzák nyilvánosságra funkciójukért járó jövedelmüket” – mutat rá a TIS. Így egyáltalán nem biztos, hogy Šefčovič valóban gond nélkül megengedhette magának, hogy 130 ezer eurót fordítson kampányára saját zsebből. „Elméletben uniós biztosi 25 ezer eurós alapjövedelméből ugyan futna rá, viszont sajtóhírek szerint a közelmúltban fejezte be családi házának építését Szenc közelében, melynek költségét 400 ezer euróra becsülik” – figyelmeztet a szervezet. Zuzana Čaputová 2000 eurót tett saját kampányába, s bár tavalyi jövedelmét még nem hozta nyilvánosságra, a szervezet szerint ez az összeg nem vet fel kérdéseket.

A TIS arra is emlékeztet, hogy először zajlik államfőválasztás az új szabályok alapján, vagyis másfél hónap helyett nyolc hónapon keresztül nyomon követhető a kampány. Čaputová transzparens számláján – az első körben – 624 kiadási tétel szerepel, melyek átlag 716 euróra rúgtak. Šefčovič 21 számlát fizetett ki, melyek átlagköltsége 9869 euró volt. „Az új szabályozás sem garancia az átláthatóságra. Míg Čaputová számlájának köszönhetően minden kiadást nyomon követhetünk, addig Šefčovič kampányáról szinte semmit nem árul el a számlája. Az azon található összeg jelentős része Ján Mažgút, a Smer szóvivőjének ügynökségéhez vándorol” – figyelmeztet a TIS. Így nem világos, hogy ki rendelete meg a smeres államfőjelölt óriásplakátjait, illetve, hogy a párt hagyományos nőnapi akciói kampányrendezvénynek minősülnek-e, hiszen Šefčovič szinte mindegyiken részt vett.