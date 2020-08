Sok még a nyitott kérdés a Híd, az MKP és az Összefogás együttműködése körül

A Magyar Közösség Pártjának (MKP) pozsonyi székházában tartott tárgyalás házigazdája, Forró Krisztián elmondta, megállapodtak, hogy egy közös pártot hoznak létre. „Történelmi pillanatnak lehetünk tanúi”– véli az MKP elnöke. Hozzátette: „A három szubjektum egy közös pártban gondolkodik, amely képviselni fogja a felvidéki magyarságot, valamint Dél- és Kelet-Szlovákia régióinak lakosságát.” Arról is beszélt, jelenleg munkacsoportok létrehozását tervezik, amelyek a közös politikai programmal és az egységes párt szerkezetével kapcsolatos kérdéseket hivatottak megoldani. Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy új jogi szubjektumot hoznak-e létre, vagy például az egyik szereplő választási párttá alakulna-e, úgy nyilatkozott, az egyik ilyen szakmai csoport feladata lesz majd az is, hogy a közös párt létrehozásának technikai feltételeit kidolgozzák. Forró szerint a csoportok munkája nyomán dől majd el az is, hogy a közös pártnak lesz-e új arculata. A másik két szubjektummal való együttműködés párton belüli elfogadottságával kapcsolatban az MKP vezetője arról beszélt, előfordulhat, hogy a tárgyalások során olyan kérdés merül fel, amelyben az Országos Tanácsuknak, vagy a pártkongresszusnak kell majd döntenie.

Sólymos bizakodó

„Arról beszélünk, hogyan tudunk összefogni, illetve egymást segítve, erőinket egyesítve miként tudunk létrehozni egy közös és erős politikai szubjektumot, amely a demokrácia, a jogállamiság és a proeurópai irányultság alapjain fog állni” – mondta Sólymos László, a Híd elnöke, és hozzátette, egy ilyen pártnak tükröznie kell a szlovákiai magyar társadalom sokszínűségét is. „Egyetértünk abban, hogy erős képviseletet szeretnénk a magyar kisebbség és a déli régiók számára” – fogalmazott. Arról is beszélt, nem felszámolni szeretnék egymást, hanem együttműködni. „A tárgyalássorozat nagyon konstruktívan indult, és bízom benne, hogy meg fog alakulni az az egységes párt, amelyre a választók majdnem nyolcvan százaléka vár” – mondta a magyar szavazók körében végzett felmérésre utalva. Sólymos arra emlékeztetett, augusztus 20-án Komáromban aláírnak egy szándéknyilatkozatot, amelynek a célja, hogy mihamarabb létrehozzanak egy közös politikai szubjektumot. A Híd elnöke elmondta, pártján belül jelentős akarat van arra, hogy meg tudjanak állapodni. Kiemelte, pártja szlovák választói és politikusai is megtalálhatják a helyüket és számításukat az új kezdeményezésben, mivel az létrehozandó szubjektum számára a déli régiók gazdasági felzárkóztatása a cél.

Mózes: Nincs káderezés

Mózes Szabolcs, az Összefogás vezetője azt hangsúlyozta, mozgalmuk egy évvel ezelőtt eleve az egységes magyar képviselet kialakítása érdekében jött létre. „Úgy néz ki, sikerül addig eljutni, hogy egy valóban egységes, közös magyar párt fog létrejönni, amely sokszínű lesz” – fogalmazott. Hozzátette, a generációs és tematikus megújulást is fontosnak tartják, de az egy évvel ezelőtti tárgyalásoktól eltérően, most nincsenek követelményeik arra vonatkozóan, hogy az egyes pártok mely tagjait nem szeretnék a létrehozandó együttműködésben látni. Arról is beszélt, már most megállapodtak, hogy az aktuális témákra közösen fognak reagálni. „Így például közösen dolgozunk ki egy stratégiát arra, hogy a szlovák kormány miként tudná az Európai Uniótól most érkező pluszforrásokat a leghatékonyabban felhasználni úgy, hogy Dél-Szlovákiába is minél több támogatás jusson” – fogalmazott. Hozzátette, a világjárvány miatt kialakuló gazdasági válság jelentette kihívásokkal fog kelleni foglalkozniuk. „Ez lehet egy olyan momentum, ami nagyobb támogatottságot tud hozni a magyar érdekképviseletnek” – véli Mózes.

A három pártelnök egyaránt kitért az elől a kérdés elől, hogy milyen formában jöhet létre a közös politikai szubjektum, illetve, hogy ennek vajon új arculata lesz-e. Azt sem pontosították, milyen határidőig szeretnék létrehozni az új pártot. Sólymos ezzel kapcsolatban annyit mondott, a következő választáson, ami előreláthatóan a 2022-es összevont megyei és helyi önkormányzati voksolás lesz, a közös szubjektumnak már léteznie kell. Ugyancsak nem nyilatkoztak arról, hogy mit tartalmaz majd az augusztus 20-án aláírandó szándéknyilatkozat.

Simon: Kirekesztettek

Arra, hogy a mostani egyeztetésre miért nem hívtak meg további politikai szereplőket, így például a parlamenti választáson az MKP-val és az Összefogással együtt induló Simon Zsolt vezette Magyar Fórumot, Forró úgy reagált, a későbbiekben tárgyalásokat kezdenek minden olyan szervezettel, intézménnyel, amely a szlovákiai magyarok érdekeit hivatott képviselni. Mózes szerint már korábban arra jutottak, hogy a Hídra, az MKP-ra és az Összefogásra kell épülnie a közös érdekképviseletnek. „Az elmúlt hónapok munkája, illetve a választási eredmények is azt mutatják, hogy ennek a három pártnak van a legnagyobb relevanciája” – mondta, de hozzátette, végső soron senkit nem szeretnének kizárni. Sólymos arra emlékeztetett, először a Híd és az MKP egyezségét szerette volna, de ha a mostani 3 oldal egyezségre jut, akkor ahhoz szerinte csatlakozhat a többi kisebb párt is. Simon Zsolt lapunknak úgy nyilatkozott, ha a három párt tárgyalni hívja a Magyar Fórumot, elfogadják a meghívást. „Egyelőre ilyen meghívás még nem történt” – mondta, és hozzátette, a pártját kirekesztették. „A Magyar Fórum építi a regionális struktúráit és készül a helyhatósági választásra” – mondta a pártelnök.