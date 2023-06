Simon Zsolt felajánlotta pártja listáját a Kékek, a Híd és a Demokraták jelöltjeinek

Simon a legutóbbi választási felmérés eredményeire hivatkozva tette a bejelentést. Elmondta, bár pártja támogatottsága is enyhén csökkent, de a Kékek, Hídnak nincs akkora súlya, mint az várták. Arra is rámutatott, hogy tovább csökken a Demokraták támogatottsága is. „Ha alternatívát akarunk kínálni a választóknak, akkor meggyőződésem szerint a kisebbeknek kell csatlakozniuk a nagyobbhoz” – jelentette ki a sajtótájékoztatón Simon, hozzátéve, az ő listájukon való indulás a legjobb kompromisszum. Megjegyezte, hogy a Magyar Fórum nem köthető sem Robert Fico kormányaihoz, sem Igor Matovičéhoz vagy Eduard Hegeréhez.

Simon kész együttműködni Sólymos Lászlóval, a Híd elnökével, de „nem olyan ember, akit nagyon szívesen látnánk a listánkon”. Azt is kijelentette, egy ajánlatnak hitelesnek kell lennie, és szerinte a Demokraták párt azt mérlegeli, hogy nem Heger lesz a listavezetője. „Lehet, hogy nem is lesz rajta a listán, ez a hitelességről szól” – mondta, hozzátéve, ha Heger az ő választási pártjuk listáján szerepelne, inkább el sem kellene indulniuk a választáson

A párt egyúttal felszólított minden politikai tömörülést, hogy a kampány során mellőzzék a gyűlölködést és az álhírterjesztést. Pavol Macko, az Občianski demokrati Slovenska elnöke szerint a médiának és a többi pártnak bojkottálnia kellene Robert Ficót, a Smer elnökét, amíg fel nem hagy a gyűlöletkeltéssel. Ezzel kapcsolatban Fico egyik interjújára emlékeztetett, melyet Daniel Bombic készített vele, akit Macko szélsőségesnek és antiszemitának nevezett.

Az AKO ügynökség JOJ televízió számára készített friss felmérése szerint a Demokraták 2,8, a Magyar Fórum 2,1, a Szövetség és a Kékek, Híd pedig egyaránt 1,3%-os eredményt érne el.