Simon-Jakab csörte a parlamentben a himnusztörvény kapcsán

Ondrej Dostál (SaS) képviselő a csütörtöki parlamenti ülésen kijelentette: ha nem fogadták volna el az állami jelképekről szóló törvényt, melyet azóta az államfő is megvétózott, most nem lenne probléma a külföldi himnuszok lejátszásával és éneklésével. Anton Hrnko (SNS) képviselő ugyanakkor továbbra is azt állítja, hogy a törvénymódosítás semmit sem tilt.