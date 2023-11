Šimkovičová: Szlovák kultúrát, és nem mást!

Fico a Šimkovičovával közös hétfői sajtótájékoztatón arra kérte a kulturális tárca vezetőjét, az Alkotmány Preambulumát szem előtt tartva végezze a munkáját. A kormányfő azt szeretné, ha a miniszter a „Mi, a szlovák nemzet” kezdetű előszó szellemiségét követve a Nagymorva Birodalommal és Svätoplukkal foglalkozna, valamint figyelmet szentelne például az olyan történelmi eseményeknek, mint Szlovákia 1992-es szuverenitási nyilatkozatának elfogadása. „Szent Cirill és Szent Metód nem a gender ideológiát hozta el hozzánk” – folytatta Fico.

A miniszterelnök arról is beszélt, egyebek mellett a szlovák filmművészet támogatása, illetve a közmédia működése tekintetében a tárcavezető szabad kezet kap. Ugyanakkor a közmédiáról, vagyis az RTVS-ről, bírálóan beszélt, szerinte csak ritkán teljesíti közszolgálati feladatát. Majd a koalíciós politikusok azon kijelentésére utalt, amelyek szerint az intézményt ketté kellene választani, hogy a közrádió és a köztévé ismét önálló létesítmény legyen. Fico szerint a minisztériumnak intenzív kapcsolatot kell ápolnia az egyházakkal és kiemelte a Matica slovenská szerepét. „Olyan igazgyönggyel, mint a Matica slovenská, kevés ország rendelkezik” – tette hozzá azzal, az előző kabinet nem megfelelően kezelte ezt az intézményt.

„A szlovák nép kultúrájának szlováknak kell lennie. Szlováknak, és nem másnak” – jelentette ki már Šimkovičová, akit a tárca élére az SNS jelölt, de nem a párt tagja. Hozzátette, ugyan tiszteletben tartanak más, önálló államisággal rendelkező nemzeti kultúrákat is, de a szlovák kultúra „keveredését” elutasítják. A szlovák kulturális örökséget, a nemzetébresztőket és történelmet szeretnék előtérbe helyezni. A tárcavezető szerint az utóbbi években a kulturális szféra is polarizálódott, ezért a minisztérium feladatát abban látja, hogy elvi szinten egységesítse azt, még ha a nézetek szintjén nem is jön létre egyetértés. „Ássuk el a csatabárdot!” – hangoztatta Šimkovičová. A miniszter a következő napokban sorra látogatja a tárcához tartozó intézményeket is.

Fico a kulturális minisztériumban tett látogatásakor kiemelte, konkrét intézkedésekről még nem tudnak beszélni, hiszen még nem készült el a kormányprogram. A miniszterelnök és a kulturális miniszter sajtótájékoztatója rendhagyó módon egy irodalmi betéttel kezdődött, Marek Ťapák színész Milan Rúfus szlovák költő Amit a nap adott (Čo dal nám deň) című versét szavalta. Ťapák egy darabig, az SNS-közeli Jaroslav Rezník vezérigazgató hivatali ideje alatt, a szlovák közmédia programigazgatója volt. Az utóbbi időben pedig az oroszbarát dezinformációs portál, az Infovojna munkatársaként dolgozott. A sajtótájékoztatón az újságírók nem tehettek fel kérdéseket.