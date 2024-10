Šimečka: Nagy csalódás, hogy az államfő aláírta a konszolidációs csomagot

„Mindannyian tudjuk, és nem azért, mert az ellenzék állítja, hanem ezt mondják a gazdasági szakértők, szakmai társulások, a szakszervezetek és a munkaadók képviselői is, hogy ez a konszolidációs csomag értelmetlen, megkárosítja az embereket, antiszociális, és megfojtja a gazdaságot” – jelentette ki Šimečka. Ahelyett, hogy a kormány saját magán takarékoskodna, a konszolidálás minden terhét az emberek nyakába varrta, adóemelés és ebből következően általános drágulás jön – folytatta a PS elnöke.

Hozzátette, az államfő korábbi nyilatkozatai alapján úgy tűnt, igyekszik bizonyos távolságot tartani a kormánytól, és kritikus szemmel is nézni a döntéseit, „de ma ismét megmutatkozott, ahogy korábban már többször, hogy végül mindent aláír, amit a Fico-kormány elé tesz. Most már nem szabadul attól, hogy ő is felelős a ficói drágulásért”. A PS elnöke szerint Pellegrini ezzel mindennel szembe fordult, amit még a Hlas elnökeként hirdetett és ígért az embereknek.

Az államfő pénteken aláírta a konszolidációs csomagot, mivel a kormány kompromisszumos javaslatot tett az egészségügyi dolgozók béremelésével kapcsolatban. A tranzakciós adó bevezetését szintén aláírta, azzal a megjegyzéssel, hogy jövő áprilisi életbe lépéséig a kormány mérlegelje az új adó esetleges negatív következményeinek mérséklését.