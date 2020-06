Silány minőségű importborok

A szlovákiai borászokat is érzékenyen érinti a koronavírus-járvány, emiatt ugyanis visszaesett az általuk előállított prémium borok értékesítése, miközben a szlovákiai üzleteket olcsó, ám silány minőségű importborokkal árasztja el a külföldi konkurencia.

Pozsony | A szlovákiai borászokat is érzékenyen érinti a koronavírus-járvány, emiatt ugyanis visszaesett az általuk előállított prémium borok értékesítése, miközben a szlovákiai üzleteket olcsó, ám silány minőségű importborokkal árasztja el a külföldi konkurencia.

Az uniós tagországokból behozott olcsó importbor már huzamosabb ideje rengeteg gondot okoz a szlovákiai termelőknek – nyilatkozta Jaroslava Kaňuchová Pátková, a Szlovákiai Szőlészek és Borászok Szövetségének (ZVVS) ügyvezető igazgatója. A nagy mennyiségű behozatal szerinte részben az egyes országok támogatáspolitikájával magyarázható, nem szabadna megfeledkeznünk azonban az eltérő szőlőtermelési technológiákról sem. „A nyugat-európai szőlőtermesztők hektáronkénti átlagtermése a 10–20 tonnát is eléri, szemben a szlovákiai szőlészek 5 tonnás átlagtermésével. Persze, Szlovákián belül is jelentős eltérések lehetnek, van, ahol hektáronként csak 3, másutt azonban akár 10 tonna szőlő is megterem” – mondta Pátková.

Az ágazati szakmai szövetség vezetője szerint komoly probléma az is, hogy az Európai Unió piacain a korábbiakhoz képest kisebb mértékben fogynak a prémium borok. „Szlovákia előkelő helyet foglal el a minőségi borokat gyártó országok mezőnyében. Számos nemzetközi megmérettetésen eredményesen helytálltunk a minőségi borainkkal. Az Európai Unió többi országához hasonlóan azonban jelenleg Szlovákiának is gondjai vannak ezek értékesítésével. Annak ellenére, hogy létezik egy egységes európai borpiaci rendszer, várhatóan minden uniós tagország más-más módon fog reagálni a túlkínálatra” – mondta el Pátková.

A szlovákiai szőlőtermesztőknek és borászoknak nem árt tisztában lenniük azzal, kire is számíthatnak a jelenlegi válsághelyzetben. Az EU erre is támogatásokat különített el a közös borpiaci rendszeréből, amelyből azonban Szlovákia már két évre előre kimerítette a forrásait. „Mi ebből fedeztük a szőlészetek felújítását, hogy versenyképesek tudjunk maradni az európai mezőnyben. Hektáronkénti átlagban mi is szeretnénk elérni a 10 tonnás termést. Erre mentek tehát elsősorban a Szlovákiának járó pénzek a közös uniós borpiaci rendszerből” – részletezte Pátková. Szerinte egy-egy szőlészet kialakítása akár évtizedeket vehet igénybe, míg például a búzát az egyik évben az egyik parcellán termeszti a gazda, a következőben pedig már egy másikon.

Az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet (ŠVPS) márciusban és áprilisban a szőlészetekről és a borgyártásról szóló hatályos törvény értelmében 70 ellenőrzést végzett különböző gyártóhelyeken, raktárakban és kereskedelmi egységekben, és 33 esetben ellenőrizték a harmadik országokból behozott borok minőségét is. A helyszíni ellenőrzések során a hivatal ellenőrei nem tapasztaltak hiányosságokat. Másképpen alakult viszont a helyzet a mintavételeket követően a laboratóriumi elemzések során. Az ŠVPS munkatársai hiányosságokat tapasztaltak a macedóniai és magyarországi boroknál, valamint az uniós borkeverékeknél is.