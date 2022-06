Sermek: A CoFoE az Európai Parlament egyik prioritása volt

„A CoFoE azt jelentette, hogy valóban meghallgatják az emberek véleményét. A polgári panelbeszélgetések és a plenáris ülések is a strasbourgi székhelyünkön zajlottak, az EP részéről óriási logisztikai és politikai támogatást kapott a CoFoE” – mondta Sermek. Az Európai Bizottság szintén támogatta a konferenciát.

A CoFoE részét képezte egy többnyelvű digitális platform a futureu.europa.eu oldalon. Ez volt az egyik kulcsfontosságú eleme a konferenciának, mivel általa minden uniós polgár bekapcsolódási lehetőséget kapott, az EU mind a 24 hivatalos nyelvén.

„Erre a platformra 21 ezer hozzászólás érkezett, a különféle eseményekre pedig összesen 652 ezren regisztráltak. Több mint 6000 rendezvényre került sor, ezekhez a platformokon keresztül 52 ezer hozzászóló csatlakozott” – sorolta Sermek.

A május 9-én zárult konferencia ajánlásait megkapták az uniós intézmények, és most a hogyan továbbról döntenek. Az EP Sermek szerint támogatja az alapszerződések módosítását is, vagyis az ún. nagy reformot.

„Az Európai Parlament már javasolta a konvent összehívását, mivel minden jóváhagyott javaslattal politikai szinten kell foglalkozni. Az Európai Bizottság szintén támogatja a konvent összehívását. Ursula von der Leyen, az EB elnöke már az unió helyzetéről szóló szeptemberi értékelő beszédében bejelenti a javaslatokkal kapcsolatos első lépéseket, tette hozzá Sermek.

Az Európai Parlament szlovákiai irodájának vezetője a TASR TV-ben beismerte, hogy az EP képviselői az alapszerződések megnyitása ügyében megosztottak. Ez vonatkozik a szlovák EP-képviselőkre is. Ugyanis több változtatást az alapszerződések megnyitása nélkül is el lehet fogadni, de az EP többsége az alapszerződések módosítását is támogatja, zárta Sermek.