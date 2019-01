Roma polgármesterekkel tárgyalt a kormánybiztos

Patacskő (Vtáčkovce). A 2020 szeptemberétől esedékes kötelező óvodalátogatás bevezetése is a megbeszélés egyik kiemelt témája volt, mondta Ravasz Ábel. „Nagyjából még 10 ezer óvodai helyet kell kiépíteni, ezen dolgozunk” – tájékoztatott a kormánybiztos és hozzátette, hogy a kötelező óvodáztatás azt is jelenti, hogy az önkormányzatoknak, akárcsak az iskola esetében, kötelező létrehozniuk a megfelelő kapacitásokat. Ravasz szerint a hivatala tud segíteni abban, hogy az önkormányzatok a roma gyerekek számára uniós forrásokból építhessék ki a hiányzó óvodákat. Kiemelte, hozzávetőlegesen 70 óvoda már most átépítés alatt áll. Azzal kapcsolatban, hogy Dél-Szlovákiában a magyar kormány is óvodákat fejleszt, a kormánybiztos elmondta: „Közvetlen egyeztetés nincs a két program összehangolása érdekében. A magyarországi és a szlovákiai forrásokat is pályázati úton lehet igényelni, így a polgármester eldöntheti, hogy milyen forrásból szeretne dolgozni.”

A találkozó másik kiemelt témája a lakhatási probléma megoldása volt. A települések idén novembertől jelentkezhetnek arra az új lakásépítési programra, amely több lépcsőben javítaná a romák lakhatási körülményeit. A program keretében a lakásra pályázókkal 1–1,5 évig egy terepmunkás dolgozik. A pályázókat aztán fokozatosan egyre jobb színvonalú lakhatás megszerzéséhez segítik hozzá. Ravasz kiemelte, hogy idén a roma közösségeket segítő projektek, így a szociális terepmunkások, az iskolai és óvodai, illetve egészségügyi asszisztensek foglalkoztatása, de a közösségi központok és a roma polgárőrségek működtetése is egy következő fázisba ér. Hozzátette, arra törekszenek, hogy a következő fázis megszakítás nélkül kövesse az előzőt. A találkozó helyszínének megválasztása nem véletlen. Patacskő polgármesteri tisztségét egy roma hölgy, Gabriela Gáborová tölti be, aki korábban a kormánybiztos hivatalával működött együtt. Gáborován kívül mindössze egy roma nemzetiségű hölgy tölt be polgármesteri tisztséget az országban.