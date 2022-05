Rendőrség: Gál Gábor kenőpénzt fogadott el

Az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője, Michal Slivka megerősítette, Gált május 9-én gyanúsították meg korrupciós bűncselekménnyel. A nyomozók szerint az egykori miniszter a Szlovák Földalappal kapcsolatos ügyben fogadott el kenőpénzt még 2018-ban. Gált ebben az évben, a Kuciak-gyilkosság nyomán kialakult kormányválság lezárultával nevezték ki igazságügyi miniszterré, ami előtt a Híd parlamenti képviselője volt. „Megerősítjük, hogy JUDr. G. G.-t a Büntető Törvénykönyv 329. §-ának 1. bekezdése szerint kenőpénz elfogadásának bűntettével gyanúsítják” – közölte az Aktuality.sk-val a Főügyészség szóvivője, Dalibor Skladan. A kérdéses bűncselekmény háromtól nyolc évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható.

50 ezer az irodában?

A Markíza televízió információi szerint az eset valóban a Szlovák Földalappal függ össze, ahol ugyanis volt egy leállított kárpótlási ügy. A gyanú szerint az SNS-közeli oligarcha, Martin Kvietik, aki többek közt a Marhapásztor-ügy egyik gyanúsítottja, el szerette volna intézni, hogy a kérdéses kárpótlási kérelemnek tegyenek eleget. A televízió úgy tudja, ezért megbízta Ján Gajan ügyvédet, hogy adjon át Gálnak 50 ezer eurónyi kenőpénzt. Mindez még 2018 első felében történhetett, amikor a hidas politikus még parlamenti képviselő volt. A Markíza szerint a kenőpénzt egyenesen a parlamenti irodájában vehette át. Gál ezt követően a Földalap Híd által jelölt igazgatóhelyettesénél, Boris Brunnernél elintézte, hogy folytassák le a kárpótlást. Kvietik egyébként tagadja ezeket a vádakat, azzal érvel, egy ilyen ügy elintézéséhez nem lett volna szüksége az akkor parlamenti képviselő Gálra. A Topky.sk portál szerint az ügy gyanúsítottjai között van még a pénzügyminisztérium egykori államtitkára, az SDKÚ-s Vladimír Tvaroška is, aki még Ivan Mikloš idején dolgozott a tárcánál.

Gál és a Híd

Az ügyben megpróbáltuk elérni az egykori minisztert, de nem sikerült. Gál viszont a TASR állami hírügynökségnek nyilatkozott. Elmondta, még a múlt hét folyamán kézbesítették neki a levelet az ellene indult eljárásról. Állítása szerint a gyanú nem valós információkon alapul. „Nem ez az első eset, hogy különféle információk keringenek rólam az úgynevezett bűnbánóktól, amelyek aztán a vizsgálatot követően kitalációnak bizonyultak” – mondta. Hozzátette, az ügy mielőbbi kivizsgálása érdekében kész együttműködni a hatóságokkal. Mint mondta, mivel folyamatban lévő eljárásról van szó, a továbbiakban nem nyilatkozik az ügyről.

Bugár Béla, aki 2018-ban a Híd vezetője volt, elmondta, őt nem hallgatták ki az ügyben, de elképzelhetőnek tartja, hogy erre sor kerül. „Nincs okom, miért ne higgyek neki” – mondta az egykori miniszteréről azzal, bízik benne, hogy Gál ártatlan. Arra a kérdésünkre, milyen kapcsolata volt Gálnak a Földalappal, úgy válaszolt, ezt az egykori tárcavezetőtől kell megkérdezni. A Szövetség szóvivője, Magdeme Klára lapunknak úgy nyilatkozott, a korábbi hidas miniszter nem tagja a pártjuknak, amelyben a Híd platformként működik tovább.

A Földalap

Ján Marosz, a Földalap OĽaNO által 2021 végén jelölt igazgatója lapunknak elmondta, az intézményt egyelőre hivatalosan nem értesítették az ügyben. Egy gyors belső vizsgálat nyomán azonban ők is azt feltételezik, hogy az eset az alap korábbi vezetésével függhet össze. „Egyelőre csak a mi belső információink alapján tudok nyilatkozni arról, hogy szerintünk miről szólhat ez az ügy. Jelenleg úgy gondoljuk, az eset azokkal az ügyekkel függhet össze, amelyekben az alap korábbi igazgatóhelyettese, Boris Brunner érintett és amelyek a korábbi igazgató, Adriana Šklíbová hivatali idejében történtek” – mondta Marosz, majd hozzátette, hogy minden tekintetben együttműködnek a nyomozóhatósággal.

Brunner a 2014-es és a 2018-as önkormányzati választás során is a Híd jelöltjeként indult Diószeg városának polgármesteri tisztségéért, de nem járt sikerrel. A párt nyíltan elismerte, Brunner az alapnál az ő jelöltjük volt. A Híd galántai járási szervezetéhez kötődött, amelynek Gál is a tagja volt. Úgy tudjuk, Brunner és Gál jól ismerik egymást. Rigó Konrád, a Szövetség Híd-platformjának vezetője elmondta, Brunner nem tagja a pártjuknak, platformjuknak. „A 2020-as választást követően kilépett a Hídból” – tette hozzá Rigó.

Földbirtokosok

Az Földalapot a kérdéses időszakban igazgató Šklíbová tavaly májusban került a sajtó figyelmének homlokterébe, ekkor ugyanis a Földbirtokos és a Latifundista fedőnevű akciók során letartóztatta a rendőrség. Az intézmény egykori vezetőjét, akit még az előző kormány idején a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) jelölt a tisztségbe, bűnszervezet létrehozásával és működtetésével, kenőpénz elfogadásával, korrumpálással, valamit hivatali jogkörrel való visszaéléssel gyanúsítják. Šklíbovát tavaly szeptember végéig tartották vizsgálati fogságban, amely során beismerő vallomást tett. „A gyanúsított igazolta, hogy a Szlovák Földalap a kérdéses időszakban az SNS és a Híd politikai pártok irányítása alatt állt” – olvasható abban a bírósági határozatban, amely Šklíbová ügyéről szól és amelyet az Aktuality.sk idéz. Az ügyben eljáró bírónő, Ružena Sabová akkor elmondta, az alapnál gyakorlatilag egy fix „árlista” alapján kérték a kenőpénzt, amelyet aztán az akkor kormányzó pártok finanszírozására használtak fel, írja a portál. A vádat egyébként az SNS és a Híd is tagadta.

A bűnüldöző szervek szerint a földalapnál működő bűnszervezet központi szereplője a már említett Kvietik, SNS-közeli oligarcha volt. Természetesen őt is vizsgálati fogságba vették még tavaly májusban. A bazini Specializált Büntetőbíróság pedig most hétfőn döntött arról, hogy a több ügyben is gyanúsított férfi továbbra is rács mögött marad.