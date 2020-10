Rendkívüli juttatásban részesülnek az országos tesztelés mindkét napján részt vevő egészségügyi dolgozók

Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök csütörtök esti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy egyes médiumok és a Szlovákiai Háziorvosok Szövetsége (SVLS), de mások is szabotálni akarják az országos tesztelést.

„Nem fogom engedni, hogy szabotálják” – jelentette ki a kormányfő. Elmondta, nincs elég egészségügyi személyzet a mintavételi pontok csapatainak feltöltésére.

Matovič arra kérte az egy napra bejelentkező egészségügyi dolgozókat, hogy vállalják el a második napot is. Ha így tesznek, akkor rendkívüli 500 eurós juttatásban részesülnek. Hozzátette: ez az ő személyes döntése, de bízik benne, hogy a koalíció is rá fog bólintani.

A rendkívüli juttatással a miniszterelnök azt szeretné elkerülni, hogy az egészségügyi dolgozókat vezényelni kelljen. Ez ugyanis azt jelentené, hogy az érintett személyeket a kormányzat kötelezné arra, hogy vegyenek részt a tesztelés lebonyolításában.

Délelőtti sajtótájékoztatóján Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter megköszönte az önkormányzatoknak az országos tesztelésre való felkészülés során a közreműködését. Elmondta, nagy segítséget jelent az is, hogy a nagyvállalatok, valamint az állami és a magánkórházak, a hadsereg, a rendőrség, a pénzügyőrség, a tűzoltó- és mentőszolgálat saját maga biztosítja az alkalmazottaik számára a tesztelési pontokat. Eddig 15 nagyvállalattal kötöttek megállapodást arról, hogy nemcsak az alkalmazottaikat fogják tesztelni. Külön tesztelnek a stratégiai vállalatok is. Ismét hangsúlyozta, hogy a mintavételi pontok biztonságosak. Szerinte nincs ok aggódni amiatt, hogy valaki esetleg ott fertőződhet meg. Egyelőre nem tudnak olyanról, hogy valaki megfertőződött volna Árvában vagy Bártfán, a vizsgálat során.

Naď szerint a többi európai ország példáján látszik, mekkora probléma előtt áll Szlovákia. „Két lehetőségünk van: vagy csak enyhe intézkedéseket hozunk, és akkor a járványgörbe nálunk még rosszabb lesz, mint Csehországban, vagy egy olyan megoldást választunk, amely alapvetően változtatja meg a helyzetet” – véli a miniszter. Arról beszélt, az országos tesztelést nem az eszközök és erőforrások pazarlásának tartja, hanem éppen ellenkezőleg, a fertőzöttek azonosítása kéthetes távlatban nagymértékben tehermentesítheti a kórházakat.

„Azt tudatosítsa mindenki, hogy ha nem teszünk valamit, akkor nemsokára a tűzoltók, a rendőrök, az orvosok és a katonák is fertőzötten járnak majd dolgozni, mert mindenki nem maradhat majd karanténban”

– mondta.

A védelmi miniszter ugyanakkor arra szólította fel a Szlovák Orvosi Kamarát (SLK), hogy váltsa le Marian Kollárt, a szervezet elnökét. Kollár ugyanis szerdán úgy fogalmazott, az országos tesztelés egy nagy kérdőjel, és nem oldja meg a járvány problémáját.

Naď szerint Kollár ezt azért mondta, mert az állam nem egy olyan vállalattal kötött üzletet, amelyben ő is érdekelt. A miniszter élesen bírálta Kollárt és arra szólította fel az orvosokat, hogy inkább a kormány törekvéseit támogassák. A Szlovákiai Háziorvosok Szövetsége (SVLS) is bírálta az országos tesztelés tervét, a szervezet szerint az akció előkészítetlen és nem előzte azt meg megfelelő szakmai konzultáció, illetve növeli a feszültséget a társadalomban. Mindez szerintük sok kérdést vet fel és növeli a bizalmatlanságot az állam vezetőivel szemben. A szervezet a miniszterelnöknek, Igor Matovičnak és az egészségügyi miniszternek, Marek Krajčínak (mindketten OĽaNO) címzett nyílt levelében a tesztelés orvosi indokoltságával, megbízhatóságával és az egész akció jogi kereteivel kapcsolatban fogalmazott meg kétségeket. Egyben hangsúlyozták, hogy a tömeges teszteléssel járó mozgás és gyülekezés növelheti a járvány terjedésének kockázatát. Arra is rámutattak, hogy szerintük a teszt eredményét rögzítő igazolás egészségügyi adatot tartalmaz, amelyet a magánszemélyeknek, így például egy bolti eladónak, de a rendőrnek sincs joga elkérni.

Az ellenzéki Smer és Hlas politikusai, bár nem tanácsolják választóiknak, hogy ne vegyenek részt a tesztelésen, nem is küldik a szimpatizánsaikat a vizsgálatra. Mindezt annak ellenére, hogy Matovič arra kérte a két pártot, támogassák az országos akciót.

Az egyesülési szándékát kinyilvánító három párt, a Híd, az MKP és az Összefogás is kommentálta az országos tesztelést. A Híd az információhiányra és az előkészítés problémájára hívta fel a figyelmet, az MKP a tesztelés fontosságát hangsúlyozza azzal, hogy a párt a regionális struktúráival igyekszik segíteni a folyamat zökkenőmentességét. Az Összefogás tagjai pedig önkéntesként segítik a tesztelést. Forró Krisztián MKP-elnök és családja részt vesz a tesztelésen, a pártvezető pedig önkéntesnek is jelentkezett, de a lakhelyén, Nagymácsédon már összeálltak a mintavételt végző csapatok. Mózes Szabolcs, az Összefogás vezetője Somorján segít majd a tesztelésben.