Remišová az internet szabályozásával harcolna az álhírek ellen

„A találkozón világosan elmondtam: ez nem elég, sokkal többet kell tenniük annál, amit jelenleg csinálnak” – mondta a EU-tagállamok minisztereinek tárgyalására utalva a legnagyobb közösségi oldalak képviselőivel. Hangsúlyozta: „Nem kereshetnek pénzt gyűlölet vagy olyan tartalmak terjesztésével, amelyek veszélyeztetik országaink és polgáraink biztonságát”. A hét elején megrendezett franciaországi digitális csúcstalálkozón a politikusokon kívül részt vett a Meta, a YouTube, a Twitter és a Google küldöttsége is.

Felelősségvállalás

Remišová megjegyezte, a személyes felelősség fontos ugyan az álhírek és propaganda terjesztésének kérdésében, elsősorban azonban a nagy cégeknek kell felelősséget vállalniuk az általuk közölt tartalomért. A csütörtöki sajtótájékoztatón élesen bírálta a nagyvállalatok hozzáállását a biztonságos online tér garantálását illetően. Példaként említette a Facebookot, ahol állítása szerint Szlovákiában egy személy felel a platformon megjelenő tartalom ellen- őrzéséért. „Ezek után nem csodálkozhatunk, hogy Szlovákiában dúl az orosz propaganda által fűtött és támogatott információs háború” – tette hozzá. Továbbá kiemelte azt is, hogy bár hatalmas bevételhez jutnak a szlovákiai piacon, mégsem garantálják az alapvető ügyfélszolgálatot – Remišová szerint az lenne a minimum, hogy létrehoznak egy csoportot, amely tagjai szükség esetén szlovák nyelven is adnak tájékoztatást, valamint felügyelik az országban megosztott bejegyzéseket. A nem formális találkozó során Szlovákia kezdeményezésére egy felhívást is jóváhagytak a jelen lévő miniszterek, melyben az online térben működő cégekre apellálnak a biztonságos digitális környezet kialakítására.

Szabályozás

Remišová rámutatott, az Európai Uniónak hatalmas lemaradást kell behoznia a kiberbiztonság terén, és mivel „Szlovákia az orosz propaganda egyik fő célpontja”, ezért az innovációért felelős minisztérium már megkezdte az új törvény kidolgozását. A tervezetről részleteket egyelőre nem árult el, az viszont kiderült, nem gyorsított eljárásban szeretnék elfogadni a javaslatot, hanem rendszerszintű változások elérését szorgalmazzák.

Oroszország nemcsak Ukrajna területét igyekszik meghódítani, hanem a hozzáállásunkat, az elménket, a szívünket és az értékeinket, amelyeken a társadalmunk és egész Európa alapul

– véli Remišová. A miniszter kiemelte, az uniós országok egy részében hiányzik az online platformok nemzeti szintű regulációja, jó példának tartja viszont a Németországban hatályos törvényt, amely a kezdetekben ugyan nagy ellenállásba ütközött, de sikerült megoldást találni a szabályozás kérdéses részeire.

Ján Hargaš, a témáért felelős államtitkár hangsúlyozta, az Európai Unió szeretné megerősíteni a védelmét az online térben. „A tagállamok egyetértenek abban, hogy a kiberhatárokat ugyanúgy kell kezelnünk, mint a schengeni határokat. Koordináltan védjük az EU fizikai határait és ugyanígy kell védenünk a digitálisakat is” – tette hozzá Hargaš.