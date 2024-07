Rejtély, hogy segít-e Fico Orbán formálódó szövetségén

Az új európai parlamenti július közepén ül össze először, többek között ezen a találkozón osztják el a testületben rendelkezésre álló tisztségeket. Ezért a pártok számára különösen fontos, hogy besorolódjanak valamelyik képviselőcsoportba, illetve világossá váljanak az erőviszonyok – hogy melyik csoportosulás pontosan mennyi képviselővel is rendelkezik Brüsszelben. Alig egy hete még úgy tűnt, hogy a mérsékelt konzervatívok, a szocialisták és a liberálisok többséggel rendelkeznek, miközben a jobboldali pártok két másik, kisebb csoportba szerveződnek, de ezeket az erőviszonyokat alaposan felkavarta az új, Közép-Európából induló kezdeményezés. A Patrióták csoportjának megalakulását három párt jelentette be Bécsben: Orbán Viktor magyar kormányfő a Fidesz, Herbert Kickl osztrák politikus az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), valamint Andrej Babiš volt cseh miniszterelnök az ANO képviseletében. Azóta is gyűjtik az új csatlakozókat.

Verseny az idővel

A bejelentés másnapján egy portugál párt is csatlakozott a kezdeményezéshez, de ez nem elég a csoport hivatalos elismeréséhez, ugyanis legalább hét ország pártjait kell tömörítenie egy-egy európai frakciónak. A pártok összegyűjtésére a Patriótáknak holnapig, vagy amennyiben az EP rábólint a határidők meghosszabbítására, július 8-ig van ideje.

Orbán és társai magabiztosak és valószínűleg teljes gőzzel is folynak a tárgyalások, hiszen mindhárom alapító pártnak sok veszíteni valója van a független státusszal. A Patrióta képviselőcsoport elismerése véget vetne a Fidesz európai parlamenti elszigeteltségének – a párt ugyanis a jobboldali EPP-ből való, három éve történt kivonulása óta nem csatlakozott más csoporthoz, így sokkal korlátozottabbá váltak a lehetőségei az uniós parlamentben való munkára és a megnyilvánulásokra, ahogy anyagilag is rosszabbul járt az új helyzettel. Az ANO az európai liberálisokat hagyja ott a csoport kedvéért, míg az FPÖ a radikális jobboldali pártokat tömörítő Identitás és Demokrácia kötelékéből lépett ki.

Hol a Smer?

Elsőre teljesen logikusnak hangzik az a forgatókönyv, miszerint Robert Fico és a Smer csatlakozik az új kezdeményezéshez. Egy szlovák partner bevonásával tovább erősödne az együttműködés természetes regionális jellege, miután Csehország, Magyarország és Ausztria mellett újabb ország tűnne fel a patrióták között. Emellett Robert Fico pártja az új csoport célkitűzéseivel is tudna azonosulni, a kormányfő emberileg is jó kapcsolatokat ápol Andrej Babiš-sal és Orbán Viktorral.

A Smer évekig az európai szocialisták (PES) kötelékében politizált, de a tavaly őszi kormányalakítást követően a párt tagságát felfüggesztették a szélsőjobboldai SNS-szel kötött koalícióra hivatkozva és azóta sem állították helyre. A PES-nek napokon belül döntést kellene hoznia a Smer öt (és a szintén felfüggesztett, megfigyelői státuszban levő Hlas egy) képviselője ügyében, hogy világossá váljon, pontosan milyen nagy is a párt frakciója. Az európai szocialisták viszont egyelőre nem nyilvánítottak véleményt a kérdésben – érdekesség, hogy a meglehetősen fontos időszak végéig a pártszövetség szóvivője szabadságon van.

Robert Fico a múlt héten a párt európai parlamenti veteránját, Monika Beňová képviselőnőt bízta meg azzal, hogy tárgyaljon a Smer öt képviselőjének parlamenti jövőjéről, de akkor még csak arról esett szó, hogy a párt az európai szocialistákkal egyeztet a visszafogadás feltételeiről. Beňová a szlovák sajtónak a hét közepén cáfolta, hogy hasonló tárgyalásokat folytatna Andrej Babiš-sal is egy esetleges új csoportba való belépésről. Azóta ugyanakkor európai viszonylatban sok fejlemény történt – hivatalosan is bejelentették az új mozgalmat és nincs új fejlemény az európai szocialisták tagsága kapcsán, miközben a Smernek és a PES-nek is fontos, hogy minél előbb tisztázódjon a párt hovatartozása. Érdemes megjegyezni, hogy a Smer EP-képviselői ideológiailag és világnézetileg is viszonylag vegyes csoportot képviselnek: Beňová és Katarína Roth Neveďalová hosszabb ideje Brüsszelben politizálnak, emberileg és ideológiailag is közel állnak a szocialistákhoz, a párt mérsékeltebb szárnyához tartoznak. Ugyanezt nem lehet elmondani az ellentmondásos kijelentéseiről ismert Ľuboš Blaháról, Judita Laššákováról és Erik Kaliňákról – ők sokkal kevésbé kötődnek a hagyományos szociáldemokráciához és nem jelentene a számukra problémát az európai szocialisták elhagyása. Elképzelhető az is, hogy Fico kettős játékot játszik – az akár távozással is fenyegethető Smer vonzóbb opciónak számíthat az európai szocialisták számára most, mint akár egy hete, a PES-frakción belül pedig több lehetősége lenne mint a Patriótáknál.

A Hlas megválasztott EP-képviselője, Branislav Ondruš, szintén mérsékeltebb beállítottságú és nagyon valószínűtlen, hogy a kisebbik kormánypárt az új csoportban köt ki.

Patrióta célkitűzések

Az európai pártcsoportok jellemzően sokkal lazábban működnek együtt, mint az országos parlamentek kormányai, így meglehetősen sok különbség lehet azokban a pártokban, akik belépnek a Patriótákhoz. A Magyar Szövetség stratégiai bevonásáról első körben azért is eshet kevés szó, mert az EPP tagpártja nem szerzett mandátumot az európai parlamenti választáson.

A Patrióta kiáltvány szerint Európa nemzetei történelmi fordulóponton áll, a pártok a globalista erők által irányított bürokrácia és az érdekcsoportok ellen akarnak fellépni, erőteljesen elhatárolódnak egy európai szuperállam gondolatától. A csoport fellépne a nemzetek sokszínűsége mellett, de egyben védené az európai identitást és hagyományokat is. Küzdene az illegális bevándorlás ellen és megvédené a tagállamok szuverenitását az európai döntéshozatali folyamatok kapcsán.