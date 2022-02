Régiónként eltérően tetőzhet a negyedik hullám

„Szlovákia nem egyetlen régióból áll. Nem egy tetőpont lesz. Minden régió más időben esik majd át az omikronon, a tetőpontok közötti eltérés pedig akár 3–4 hét is lehet”

– olvasható az Adatok Pátosz Nélkül legújabb elemzésben.

A szakértők az egészségügyi minisztérium legújabb adatai alapján állítják, hogy néhány járásban már akár túl is lehetnek a tetőzésen, míg más járásokban az omikron terjedéséről „egyelőre nem is hallottak”.

Északon és délen is

A legnagyobb növekmények továbbra is főként az északi járásokban jellemzőek, de a délnyugati régióban is van néhány járás, ahol a járvány rohamosan terjed. A legrosszabbul jelenleg a Námesztói járás áll, ahol a hétnapos incidencia elérte a 4100-at. Ez azt jelenti, hogy a lakosság több mint 4 százaléka fertőzött lehet. A pozitivitási arány szintén itt a legmagasabb, az utóbbi héten vett minták 68 százalékában mutatták ki a vírus jelenlétét, vagyis a letesztelt személyek csaknem háromnegyede fertőzött volt. A hétnapos incidencia tekintetében a szomszédos Turdossini járás is rosszul áll, az említett érték 3200 körül mozog, vagyis a lakosság 3,2 százaléka pozitív. Az északi járások közül még a Zsolnai, a Szakolcai, valamint a Sztropkói járásban magas az incidencia, és a következő napokban feltehetően a Puhói járásban is nagy növekedés várható, mert a hétnapos incidencia itt az utóbbi napokban 208 százalékkal nőtt.

Ami a magyarlakta területeket illeti, a hétnapos incidencia tekintetében a Dunaszerdahelyi járás áll a legrosszabbul. Az említett mutató 2950, vagyis a lakosság legalább 2,95 százaléka fertőzött. A pozitivitási arány azonban itt nem olyan magas (44 százalék), és az előző héthez képest az incidencia most már nem nőtt olyan nagyot (66 százalék), ami arra utalhat, hogy ebben a régióban a járvány hamarosan visszaszorul. Persze sok múlik azon, mennyire tartják be az emberek az óvintézkedéseket a következő hetekben.

Kórházi különbségek

Az Adatok Pátosz Nélkül arra is felhívta a figyelmet, hogy a kórházak szintén regionálisan fognak megtelni. A szakértők úgy becsülik, hogy a kezelésre szoruló betegek száma a közeljövőben napi százzal fog emelkedni, később pedig napi kétszázzal. Azokban a régiókban, ahol jelenleg sok a beteg, vagyis elsősorban a Zsolna és Eperjes megyében, a Covid-osztályok akár már a következő napokban, hetekben megtelhetnek, viszont Besztercebánya, Nyitra és a Kassa megyében a tetőzés későbbre várható.

„Most azonnal izoláljuk az időseket a legsújtottabb régiókban, és 10 napig bírjuk ki így. A többi országrészben február végéig tartsunk ki. Ekkor kellene jönnie az első lazításoknak. Mentálisan, fizikailag, pszichikailag és valóságosan is. Bálozni idén már nem megyünk, de a májusi majálisokat még elérjük. És valószínűleg oltási igazolványok nélkül”

– üzente az elemzőcsoport.