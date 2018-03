Régi arcokból faragnak új kormányt

Pozsony | Bár Robert Fico lemondása azt jelenti, hogy az egész kormány lemond, az új kormány struktúrájában nem tér el az előzőtől, csupán a személyek változnak.

A megürült miniszteri posztokra Robert Fico és Robert Kaliňák legközelebbi emberei kerülnek.

Bugár Béla, a Híd elnöke csütörtök délelőtt azzal magyarázta, miért nem követelték végül az előrehozott választásokat, hogy a jelenlegi helyzet a „harmadik megoldás”, hiszen nem a kormány rekonstrukciójáról van szó, hanem egy új kormányról, ahol nem „pár minisztert” cserélnek ki, hanem a miniszterek harmadát, beleértve a kormányfőt. Ez azonban valójában nem olyan nagy átalakítás, mint ahogy azt Bugár jelzi.



A jelenlegi információk szerint ugyan valóban hat poszton lehet változás (a kormányfői, a belügyminiszteri, a kulturális miniszteri, az igazságügyi miniszteri, a szociális ügyi miniszteri és a fejlesztésekért és informatizációért felelős kormányfőhelyettesi poszton), ám két tárcavezetői poszton a kormányfő lemondása nélkül is borítékolható volt a változás, a kormányfőhelyettesi poszton pedig csak azért következik be, mert az azt eddig betöltő politikusból kormányfő lesz. Ráadásul a posztokra nem új arcok, hanem Robert Fico és Robert Kaliňák legközelebbi emberei kerülnek.

Peter Pellegrini

A reménybeli új kormányfő, Peter Pellegrini jó kiállású, kompetens politikus benyomását igyekezett kelteni egész karrierje során, a Smer nőnapi rendezvényeinek sztárja volt – ráadásul mióta Robert Kaliňákra egyre több botrány árnyéka vetült, lassan őt kezdték el a Smer koronahercegeként emlegetni. 2017 elején már Robert Fico ilyen értelemben „használta”: Denisa Sakovával együtt országjáró körútjára vitte, és a Smer új generációjának fő arcaként mutatta be. Pellegrini azonban korántsem új figurája a Smernek: Fico az elmúlt években mindig a kedélyeket megnyugtató aduászként húzta elő, így lett belőle például oktatási miniszter Dušan Čaplovič után, majd házelnök Pavol Paška után Fico második kormányában.

Pellegrini besztercebányai származású, a Smer ottani „erős embere”, Ľubomír Vážny (a Szociális Biztosító jelenlegi igazgatója) szárnyai alatt nevelkedett. 2002-ben Vážny képviselői asszisztense volt, 2006-ban már képviselő.



Fico második kormányában a pénzügyminisztérium államtitkáraként kezdett, majd oktatási miniszter lett, végül 2014-ben házelnök – ekkor még 40 éves sem volt. A 2016-os választásokon már a Smer listájának 3. helyét kapta, és a harmadik Fico-kormányban már a „nagy pénztárcát” is rábízták: az európai pénzalapokért és az informatizációért felelős kormányfőhelyettes posztját kapta. Reményteljesen kezdett, átláthatósági intézkedéseket hozott, megszüntette a Szociális Biztosító sokat bírált IT-projektjét is, ám később, például az elektornikus személyi igazolványok, az állami e-fiókok vagy épp az oktatási minisztérium EU-pénzes botránya kapcsán meglehetősen nagy ívben kerülte el a felelősséget – írja róla a Denník N.

Denisa Saková

Ami Pellegrini volt Vážnýnak és később Ficónak, az Saková Robert Kaliňáknak. Az államtitkár, akiről jelenleg Kaliňák utódaként beszélnek a belügyminiszteri poszton (vagy Pellegrini utódaként a kormányfőhelyettesi tisztségben), 2006 óta Kaliňák bizalmi embere, és jobbkeze. Fico 2017 elején őt is a Smer új generációs politikusaként mutatta be, pedig már 12 éve dolgozik az államigazgatásban: 2016 előtt a belügyminisztérium szolgálati hivatalának vezetője volt – oroszlánrészt vállalt például az ESO államigazgatási reform előkészítésében. 2016-ban a 29. helyet kapta a Smer választási listáján, és végül államtitkár lett a belügynél (egyébként Erik Tomáš helyett, aki állítólag szintén szerette volna megkapni a posztot). A Plus 7 dní szerint egyébként férjét, a Szlovák Gázművek elnökségének korábbi vezetőjét, Alexander Sakót is jó viszony fűzi Kaliňákhoz.

Erik Tomáš

Marek Maďarič megüresedett kulturális miniszteri posztja kapcsán leggyakrabban Erik Tomášt emlegetik, a Markíza korábbi belügyi riporterét, aki tévés karrierje után nagy elánnal vetette bele magát a politikai életbe, és Kaliňákhoz és Ficóhoz is nagyon közel került. Tomáš egyfajta újgenerációs Maďarič, hiszen elődje annak idején a Smer arculatáért és médiastratégiájáért is felelős volt. Tomáš előbb évekig Kaliňák szóvivője és bizalmi embere volt, aztán hirtelen Robert Fico környékén bukkant fel, és a lemondó kormányfő sajtómegjelenését koordinálta médiatanácsadóként. 2016-ban oktatási államtitkár lett – a posztot állítólag kárpótlásként kapta – ám nem sokáig maradt, és visszaült a parlamentbe, valamint ismét kézbe vette Fico médiaügyeit – kézenfekvő módon nevéhez fűződhet Fico néhány extrém megnyilvánulása, például a hírhedt egymillió euró az asztalon, ám ezt Tomáš nemrégiben kategorikusan tagadta.

Martin Glváč



Glváč a Smer volt védelmi minisztere, jelenlegi parlamenti frakcióvezetője igazi politikai veterán, aki nagyon sok botrányt túlélt már – most a belügyminiszteri vagy az európai pénzalapokért felelős kormányfőhelyettesi poszt kapcsán merült fel a neve. A 90-es években Fedor Flašík, Mečiar spin-doctorának cégében, a Donarban volt társtulajdonos. A sajtó szerint korábban közel állt Vladimír Poór oligarchához, a Gorilla-aktában pedig a Smer egyik „részvényeseként” emlegetik. 2006-ban az építésügyi minisztérium államtitkáraként bukkant fel, és egy elhíresült kijelentése szerint ismerték egymást a később meggyilkolt Jozef Svobodával, a pozsonyi alvilág egyik „erős emberével” – de azt elutasította, hogy bármi köze lenne az alvilághoz.

2008-ban a Feketevíz-telekbotránnyal hozta összefüggésbe a sajtó – ezzel kapcsolatban Glváč kapcsolatrendszerét Marek Vagovič, az Aktuality.sk oknyomozó riportere részletesen kibontja Vlastnou hlavou (Saját fejjel) című könyvében. 2012-ben Glváč védelmi miniszter lett – ez az időszak sem telt botrányok nélkül, itt robbant ki például a katonai hírszerzés vagyonának lehetséges szétlopásával kapcsolatos botrány, amit Glváč médiakacsának nevezett. Később a rendőrség nem igazolta a gyanút. A sajtó arról is beszámolt, hogy Glváčhoz közeli körök voltak a vajkai komp körüli botrány résztvevői is.



Richard Raši

A Smer alelnöke, a párt keleti, kassai szárnyának jelenlegi legerősebb embere a Denník N információi szerint Ján Richtert válthatja, akinek fejét korábban az SNS követelte. Raši novemberben csak pár száz szavazattal maradt alul a megyefőnök-választáson, és már régóta beszélik, hogy a jelenlegi kassai főpolgármester ismét a nagypolitikában próbálna szerencsét. Ő sem újonc: Fico első kormányában egészségügyi miniszter volt. Sokáig jó imidzse volt, ám az elmúlt években néhány egészségügyi botrány kapcsán azért felbukkant a neve, s a kassai parkolási rendszer körüli helyi csetepaté otthon nagyon megtépázta a hírnevét.

Mária Kolíková

Lucia Žitňanská, a Híd igazságügyi minisztere nem folytatja az új kormányban. Bugár Béla, a Híd elnöke a Pátria rádióban azt mondta, az új miniszter Žitňanská államtitkára, Mária Kolíková lehet. Kolíková Žitňanská jobbkeze, 2010 és 2012 között is államtitkár volt, ám nem túl feltűnő, és meglehetősen ismeretlen ügyvéd-politikus, eddig igyekezett a háttérben maradni. Emberjogi szakértőként ismert, 2006-ban a Jogsegélyközpont (Centrum právnej pomoci) első igazgatója lett, ám Štefan Harabin akkori igazságügyi miniszter menesztette. Az igazságügyi minisztérium liberális felfogású munkatársai közé sorolják. Kolíková azonban – Bugár kijelentése ellenére – nem biztos a posztra, Lucia Žitňanská ugyanis azt mondta, a történet még nem zárult le. Ebben az esetben Peter Kresák alkotmányjogász, a Híd képviselője is szóba jöhet.