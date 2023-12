Rég látott mélyponton az üzemanyagárak

„Az elmúlt napokban a benzin ára nagyjából 2–3, a gázolajé 3,5 százalékkal csökkent az egy héttel korábbihoz képest” – mondta el Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője a legutóbbi elemzésükre hivatkozva. Ez ugyan elenyészőnek tűnhet, a benzinkutak árai azonban már hosszabb ideje csökkennek. A 95-ös oktánszámú benzin literje szeptember vége felé a Statisztikai Hivatal adatai szerint átlagosan 1,72, a gázolajé 1,71 euróba került. Az elmúlt három hónapban azonban fokozatosan lefelé araszoltak az árak. A benzin.sk üzemanyagportál legfrissebb felmérése szerint az elmúlt napokban a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti átlagára is nagyjából 1,50 euró körül mozgott. Manapság egy átlagos, 50 literes üzemanyagtartály teletankolása 95-ös benzinnel így nagyjából 11 euróval kerül kevesebbe a negyedévvel ezelőttihez képest.

A háttérben a kőolaj világpiaci árának a csökkenése áll. A Szlovákia számára is mérvadó északi-tengeri Brent olajtípus hordójának (159 liter) a piaci ára a szeptemberi 97 dolláros csúcsról mostanra 75 dollár körüli szintre esett vissza. „A csökkenés fő oka a továbbra is gyengülő kereslet volt” – mondta el Marek Nemky, az XTB társaság elemzője, aki szerint azonban hamarosan fordulhat a kocka. „Az olaj- és üzemanyagárak már közel vannak a mélypontjukhoz, és a jövő év elején már enyhe emelkedésre kell felkészülnünk” – állítja Nemky. Hasonló véleményen van Stanislav Pánis, a J&T Bank elemzője is, aki szintén úgy véli, hogy az üzemanyagárak csökkenése hamarosan megáll. „A 95-ös oktánszámú benzin ára 1,50 euró körül érheti el a mélypontját, ilyen alacsony árra legutóbb kilenc hónapja volt példa. A gázolaj áresése szintén 1,50 euró körül állhat meg, ahol legutóbb júliusban volt” – mondta Pánis. Tomáš Boháček, a 365.bank elemzője szerint az október óta tapasztalt áresésre egy ideig egész biztosan várnunk kell. „A további áresés elleni legfőbb biztosíték az OPEC+ olajkartell árpolitikája, amely rugalmasan korlátozza a kitermelést, ha az olajárak tartósabban csökkennének” – tette hozzá Boháček.

(mi, TASR)