Reális bérlakás-támogatás vagy csak a Sme rodina következő bakiparádéja?

Szlovákiában aggasztóan kevés a megfizethető áron elérhető bérlakás. A Swiss Life Select társaság pár napja kiadott elemzése szerint Pozsonyban jelenleg csupán 1914 olyan önkormányzati bérlakás található, amelynek a lakói szabályozott lakbért fizetnek, míg a Pozsonynál kevesebb lakost számláló morvaországi Brünnben ezzel szemben ezek száma eléri a 28 ezret. Az ország többi régiójában még ennél is rosszabb a helyzet. Az Állami Számvevőszék (NKÚ) egy korábbi felmérése szerint Szlovákiában a bérlakások aránya a teljes lakásállományon csupán 6 százalék, míg például Csehországban a lakóingatlanok 21, Ausztriában pedig a 42 százaléka bérlakás, vannak azonban olyan uniós tagországok is, ahol ez az arány meghaladja a 60 százalékot.

A Sme rodina nem adja fel

Mindezt figyelembe véve az sem csoda, hogy szinte valamennyi mérvadó szlovákiai párt választási programjában szerepelt a bérlakásépítés támogatása. A legambiciózusabb ígéretekkel a legutóbbi parlamenti választást megelőzően a Sme rodina rukkolt elő, amely a hatalomra jutása esetén évente 25 ezer állami bérlakás építésével kecsegtetett. Mára a párt politikusai is elismerik, hogy ezt a jelenlegi helyzetben képtelenek lennének teljesíteni, a terveikről azonban nem mondtak le teljesen. Időközben tárcaközi egyeztetésre bocsátották a Sme rodina képviselője, Miloš Svrček által benyújtott, és a parlamentben már az első olvasaton átjutott törvényjavaslatot az állami bérlakásépítés támogatásáról. A javaslathoz augusztus 23-áig, vagyis tegnapig várták a hozzászólásokat, ezt követően a kormánynak is rá kell bólintania, a parlament pedig a szeptemberben kezdődő ülésén dönthet a sorsáról. Ha zöld utat kap, akkor a tervek szerint már idén október elsejétől életbe léphet, a szakmai szervezetek azonban jelezték, hogy a javaslat ezer sebből vérzik, így jelentős módosításokat javasolnak.

Vitatott eredményesség

A települési önkormányzatokat tömörítő Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) – amely korábban többször is figyelmeztetett a bérlakások akut hiányára – a javaslatot több pontban is kemény kritikának vetette alá. „Az előterjesztett javaslatban több olyan hibát is találtunk, amelyek bizonytalanságot visznek a rendszerbe. Nem lehet tudni például, hogy az előterjesztett javaslatoknak köszönhetően valóban több lakás épül-e majd Szlovákiában, mint eddig, vagy csak bérlakásból lesz több az egyéb lakás kárára. Ha emiatt kevesebb olyan lakás épül majd, amelyet megvételre kínálnak, akkor ezek ára még tovább nőhet” – mondta el lapunknak Michal Kaliňák, a ZMOS irodavezetője. Szerinte emiatt még nehezebben lehet majd lakáshoz jutni, miközben Zuzana Šimonová, a Swiss Life Select társaság hitelszakértője az általuk közzétett legutóbbi felmérésben arra is figyelmeztettet, hogy a lakóingatlanok ára Szlovákiában már manapság is 19 százalékkal magasabb az indokoltnál. „Ez azonban csak az egyik probléma. Az előterjesztett törvényjavaslatból ugyanis az sem derül ki, hogyan fogják felmérni a bérlakások iránti igényeket. Tények helyett csupán becsléseket közölnek, amelyek sok esetben teljesen szembemennek a valósággal. Nem veszik kellőképp figyelembe például a demográfiai változásokat és az aktuális lakáspiaci helyzetet sem” – tette hozzá Kaliňák.

Kivételező kedvezmény

A Sme rodina által előterjesztett javaslat szerint az államilag támogatott bérlakások esetében az áfakulcsot 5 százalékra faragnák le. „A nagy kérdés, hogy ha a cél valóban a bérlakásépítés támogatása, akkor az említett adókedvezményt miért csak az államilag támogatott bérlakásépítésben részt vevő cégek vehetnék igénybe. Arról sem szabadna megfeledkeznünk, hogy kedvezményes 10%-os áfát már alkalmaznak bizonyos szervezetekre – a szociális lakásvállalkozásokra. Feltételezéseink szerint az államilag támogatott bérlakásépítés célcsoportjai jóval magasabb jövedelműek lesznek az utóbbiak célcsoportjainál, ennek ellenére alacsonyabb áfával számolhatnak” – mondta el Kaliňák. Szerinte a javaslat súlyos hibájának számít az is, hogy gyakorlatilag figyelmen kívül hagyja az önkormányzatokat, márpedig ezek szerepe a bérlakásépítés folyamatában pótolhatatlan.

Sok hűhó semmiért

A ZMOS kritikájával egyetért a Szlovákiai Városok Uniója is. „Ha a törvényjavaslatot a jelenlegi formájában fogadják el, súlyosan diszkriminálják majd a településeket, hátrányba hozva őket a bérlakásokat építő befektetőkkel szemben. Míg a bérlakásokat építő és fenntartó önkormányzatokkal szemben szigorú szabályokat szabtak meg, a most előterjesztett jogszabályban ilyeneket nem határoztak meg. Épp ezért azt javasoljuk, hogy egységesítsék a feltételrendszert” – áll az ÚMS nyilatkozatában. Jana Červenáková, az ÚMS alelnöke szerint azt sem értik, miért hagyták ki az ebben a témában rengeteg tapasztalattal rendelkező önkormányzatokat a törvényalkotási folyamatból. Az ÚMS szerint az előterjesztett törvénytervezet egyébként semmi olyan javaslatot nem tartalmaz, amelynek pluszhozadéka lenne a már érvényes jogszabályokhoz képest.