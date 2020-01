Razzia a D4/R7-nél

A rendőrség is vizsgálja, hogy vajon építettek-e be szemetet a D4-es autópálya alá. Érsek Árpád közlekedési miniszter szerint ettől függetlenül a D4/R7 egyes szakaszait március elején átadhatják.

A pozsonyi bűnügyi rendőrség csütörtökön razziázott azon a pozsonyivánkai szeméttelepen, ahol a fővárosi körgyűrű (D4) és az R7-es gyorsforgalmi út építése miatt már korábban is vizsgálódtak.

Szemét ügy

Az OZ Triblavina nevű civil szervezet már korábban is azt állította, hogy a kérdéses szeméttelepről felaprított és földdel kevert hulladékot szállítottak a D4-es autópálya alá. A szervezet szerint az Abask Recycling nevű cég a pozsonyivánkai telepen először illegálisan kavicsot bányászott, majd a talajvíz szintje alá mélyített gödörbe szemetet töltöttek. Ezt követően további, Pozsonyból érkező szemétszállítmányokat dolgoztak fel, amit aztán az autópálya-építő cégnek adtak el. A civil szervezet már régebben feljelentést tett a cég ellen, de arra is figyelmeztetnek, hogy a vállalat továbbra is indulhat az építkezés beszállítói számára kiírt pályázaton. A pozsonyi körgyűrűt és a Felső-Csallóközön áthaladó gyorsforgalmi utat építő cég, a D4/R7 Construction visszautasítja azt az immáron rendőrségi gyanúsítást, hogy környezetkárosítást követtek volna el, de tagadta az OZ Triblavina állításait is. A cég szerint a D4/R7 építése során nem használtak fel olyan anyagokat, amelyeket ne engedélyezett volna az illetékes szlovákiai hatóság. D4R7 Construction közleményében kiemeli, hogy a felhasznált anyagokért az azokat beszállító cégek a felelősek. Nekik kell a szükséges engedélyeket beszerezniük és laboratóriumi vizsgálatokat elvégeztetniük. Hangsúlyozzák, hogy a problémás beszállító céggel tavaly szerződést bontottak.

Érsek: No problem

Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszter a folyamatban levő rendőrségi nyomozásról nem akart nyilatkozni. „Mi felszólítottuk a kivitelezőt, hogy a szóban forgó útszakasz nincs rendben. Az alapozásban ugyan nem találtunk szennyező anyagokat, tehát a föld nem jelent veszélyt az emberi egészségre, ám méréseink igazolták, hogy az út statikájával van a gond. A kivitelezőnek jelenleg 90 napja van arra, hogy az észlelt hiányosságot eltávolítsa, és igazolja, hogy az út rendben van, ellenkező esetben az egész szakaszt saját költségeire kell majd lebontani és újraépíteni. A labda tehát most az ő térfelükön pattog” – mondta tegnap lapunknak Érsek.

Átadnak egy szakaszt

A miniszter tegnap igazolta, hogy néhány héten belül valóban átadhatják a forgalomnak az R7-es körülbelül 25 km-es szakaszát Somorja irányából Pozsonyba. Két szakaszról van szó: a Ketelec-kereszteződés és Egyházgelle (Holice) között, valamint a D4-es körgyűrű rövidebb szakasza Csölle (Rovinka) és a Ketelec-kereszteződés között. Akik tehát Dunaszerdahelyről utaznak Pozsonyba, azok rövidesen Egyházgellénél felhajthatnak az új gyorsforgalmira, s elkerülhetik a forgalmas és túlzsúfolt elsőrendű utat. Mivel az R7-es folytatása Főrév irányába még nincs kész, az autók a Ketelec-kereszteződésen rátérnek a D4-es körgyűrű befejezett szakaszára, s Csöllénél ismét visszakanyarodnak az I/63-as főútra.

Érsek február közepén tartja hivatali ideje utolsó ellenőrző napját a D4/R7 projektjén, eddigi információk szerint minden jel arra utal, hogy az első szakaszokat március elején fogják átadni a forgalomnak. „Azt hiszem, március eleje lesz, hogy aztán ne vádoljanak azzal, hogy ezzel akarok kampányolni, hogy a választás előtt vágom el a szalagokat a gyorsforgalmi úton” – fűzte hozzá a miniszter.

A miniszter korábban azzal vádolta Nagyszombat megyét és az MKP-t, hogy ők akadályozzák az R7-es átadását. A megye és a párt szerint azonban Érsek alaptalanul vádaskodik, hiszen az út megnyitása csak a tárcán múlik.

Demecs Péter

Czímer Gábor