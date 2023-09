Ravasz: Bent leszek a parlamentben

Amikor kiderült, hogy 2023-ban előre hozott választásra kerül sor ön azt kommunikálta, nem szeretne újra aktívan részt venni a politikában, hogy megmaradhasson független szakértőnek. Miért döntött mégis úgy, hogy ismét fellép egy választási listára?

Valóban nem állt szándékomban eredetileg indulni ezen a választáson és ennek elsődleges oka a Szövetség volt, mivel a Szövetségben nem akartam politizálni, de a Szövetség ellen még kevésbé szerettem volna politizálni. Tudtam, hogy a szlovákiai magyarságnak 2020 óta az a követelése, hogy legyen egy egységes magyar képviselet és nem szerettem volna az lenni, aki ezt megbontja. Amikor kiderült, hogy a Szövetség két részre szakad, illetve harmadik félként a színtéren van Simon Zsolt pártja is, még megvártam az első közvélemény-kutatásokat, majd az eredmények alapján, amik azt mutatták, egyik pártnak sincs nagy esélye bejutni a parlamentbe, elkezdtem rajta gondolkodni, hogy egyéni képviselőként induljak. Tudom, hogy egyéni jelöltként nem lehet annyit elérni, mint egy párt szintjén, de azzal is tisztában vagyok, hogy egy egyéni képviselő is többet tud tenni annál, mintha nem lenne ott senki.

Akkor, ha jól értem, meg se fordult Önben, hogy a Szövetség listájára lépjen?

Nem is volt ilyen ajánlat a Szövetség részéről. Más pártok részéről azonban érkezett ajánlat, én pedig azt választottam, amelyik a legérdekesebbnek tűnt- azaza Szabadság és Szolidaritás pártját. Liberális politikusnak tartom magam, a Saska pedig egy liberális párt. Igaz, hogy baloldalibb vagyok, mint az Sas legtöbb politikusa, de ennek ellenére a fő ügyekben meg tudunk egyezni egymással és azt gondoltam, ez egy érdekes együttműködés lehet.

Az eddig megismert politikai tevékenysége ahogy azt el is mondta, nem kimondottan van egyensúlyban azzal, amit a Saska képvisel. Felmerül hát a kérdés, hogy miért pont a Saskára esett a választás?

A saját álláspontom részen összhangban van, részben pedig nincs összhangban azzal, amit a Saska képvisel, azonban azokban a kérdésekben, amelyekkel a legintenzívebben foglalkozok, az álláspontom megközelíti a Saskáét. Például az oktatási kérdésekben nagyon jól együttműködünk Branislav Gröhlinggel, aki az oktatásügyi csoport felelőse a párton belül. Gröhling volt az egyik olyan személy, aki megszólított. Ami például a roma integrációs kérdéseket érinti, ott van Vladimír Ledecký, akinek a munkáját mindig is nagyon tiszteltem. Vagy ott van épp Milan Ján Pipil, aki korábban a párt kisebbségpolitikai részét vezette és jó barátom vagy épp Ondrej Dostál, aki még korábban a Híd színeiben is indult, mint OKS-es képviselő. Számomra ezek az emberek mind a jó munka garanciáját jelentik. Továbbá, az elmúlt években külsős szakértőként dolgoztam a parlamenti képviselőkkel is, és szintén a Saska képviselői voltak azok, akik a leginkább szerettek volna a kisebbségi ügyekben segíteni, a problémákat megoldani.

A legfrissebb közvélemény-kutatások alapján a Saska nagyjából 6,1 százalékot tudna elérni a választáson. Ez nagyjából 11 mandátumot jelent. Ezek alapján reálisnak tartja, hogy bekerüljön a 31. helyről a parlamentbe?

A 31. hely története az, hogy mire eldöntöttem, hogy elindulok a választáson az SaS már lezárta az első 30 helyét, így kerülhettem a 31. helyre. De valóban, az úgynevezett karikázás játékban szerintem elég jók az esélyeim a parlamentbejutásra. Nagyjából 5–6 ezer karikára van szükségem ahhoz, hogy a Saska listáján bekerüljek. A legutóbbi választásokon nagyjából 11 ezer karikát hoztam, ami azt jelenti, ha ennek már a felét sikerülne teljesítenem, akkor bent vagyok. Elsősorban azt gondolom, hogy ha a magyarok szeptember végén megnézik a közvélemény-kutatásokat és látják, hogy nagy eséllyel a magyar pártok egyike sem fog bejutni, akkor jó ötletnek fogják tartani, hogy legalább egy tapasztalt, magyar egyéni képviselő kerüljön a parlamentbe, akit már ismerhetnek.

Nem merült fel önben, hogy a másik két magyar párt, azaz a Szövetségből távozó Híd vagy a Magyar Fórum listájára lépjen?

A két párt közül egyiktől sem érkezett ajánlat. Más szlovák pártoktól azonban szintén kaptam ajánlatot. Valahogy a magyarokat felölelő politikai pártok nem látták az együttműködés szükségességét.

Akkor jól értem, hogy a Saska kereste meg Önt, nem pedig Ön a Saskát?

Így van, kétszer szólítottak meg, az első alkalommal, amikor úgy nézett ki, hogy a Szövetség egységes párt marad, nemet mondtam. A második alkalommal azonban, amikor kiderült, hogy nem én leszek az, aki ezzel megbontja a magyar egységet, elfogadtam az ajánlatot, azzal, így talán megteremthetem a magyar képviseltet. Adtam az SaS-nek néhány feltételt a listára lépésemmel kapcsolatban, ezek egyike az volt, hogy dolgozhassak ki a párt számára egy kisebbségi programot, aminek a kapcsán nagyon gyorsan megegyeztünk, azóta is korrekt az együttműködés.

A Progresszív Szlovákia, azaz a PS részéről érkezett ajánlat?

A PS részéről nem érkezett ajánlat. Voltam kávézni Michal Šimečka elnök úrral, megkérdeztem mik a terveik a kisebbségek terén és látnak-e esetleg esélyt az együttműködésre, de végül nem született a részükről semmilyen ajánlat.

Térjünk át a kampányra. Miből finanszírozza a kampányát?

A kiadások részemről nem lesznek magasak. Ez egy egyéni kampány, még nem tudom pontosan mennyibe fog kerülni, mivel még hátravan pár nap. A költségeket elsősorban a saját pénzemből finanszírozom, illetve a családtagjaim részéről is érkezett ajánlat, hogy besegítenének.

Tehát akkor a Saska nem segíti az egyéni kampányát?

Nem, azonban nekem sem kell a Saska kampányát segíteni. A Saska nyújt párttagjainak bizonyos típusú szolgáltatásokat, például plakátokat és sajtóosztályt, de a személyes kampányomat és az online reklámokat én magamnak fizetem a transzparens számláról.

Hány óriásplakátja van?

Azt hiszem 15 óriásplakátom van összesen országszerte, többre nincs is pénzem, mivel senki nem fizeti ezeket át nekem. Néhány magyarlakta településen megjelenek az óriásplakátokon Dunaszerdahelytől egészen a keleti végekig.

Hogyan kampányol?

Kampányomban elsősorban a személyes találkozásokra és az online hirdetésekre koncentrálok.

Ha bejutna a parlamentbe utána belépne a Saskába?

A Saska kicsit másképp működik, mint azok a pártok, amiket eddig ismertem. Vannak olyan SaS-es képviselők, akik már évek óta együtt dolgoznak a párttal és még mindig nem kaptak ajánlatot a belépésre, mivel a Saska minimalizálja tagjainak számát. Ha érkezne ajánlat, akkor természetesen átgondolom.

Mi lesz, ha nem jut be a parlamentbe?

Egyelőre azzal dolgozom, hogy bejutok a parlamentbe, de ha nem jutok be, akkor sem ér véget a világ. Ha a párt bejutna nélkülem, akkor szeretném velük folytatni a közös munkát, ha pedig a párt sem jut be, akkor újra kell kezdeni és másképp kell csinálni a dolgokat. Attól tartok azonban, ez a kihívás sok mindenki másnak jóval aktuálisabb lesz, mint nekem.

Ön nagyrészt szlovákiai magyar politikusként vált ismertté és a magyar választók bizalmáért is folyamodik. Vannak olyan intézkedései, amelyekkel kifejezetten a magyar kisebbségen szeretne segíteni?

Vannak, ráadásul azt is gondolom, hogy nemcsak tudom, mit szeretnék csinálni, hanem meg is tudom valósítani az elképzeléseimet. Sokan azt gondolják, hogy a politika legfontosabb része, hogy valakinek legyen víziója és rendelkezzen egy programmal, azonban kell egy szakmai tudás is ahhoz, hogy azt végig is lehessen vinni. Ki is emelnék pár ilyen intézkedést. Az első a kisebbségi törvény átültetése a gyakorlatba. Már 4 éve forog a levegőben a Bukovszky-féle javaslat, azonban politikai erő és szakmai tudás szükséges ahhoz, hogy ez meg is valósuljon. A másik dolog amivel foglalkozni szeretnék, az a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) reformja. Magának a KKA-ról szóló törvénynek is én vagyok az egyik szerzője, így azt úgy ismerem, mint a saját tenyeremet és tisztában vagyok vele, hogy mennyit sikerült rontani rajta az elmúlt 4 évben, illetve mik azok a dolgok, amik nem működtek már az elejétől fogva. Van egy előkészített, a fiókból kivehető javaslatom is arra, milyen pontokon kellene a KKA törvényt megreformálni, de vannak javaslataim az oktatás, illetve a nyelvtörvény terén is. Egyébként ezen javaslatokat bárki elolvashatja honlapomon, az abelravasz.sk oldalon.