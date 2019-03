Radičová visszatérhet a politikába

Andrej Kiska államfő a politikai jövőjét illetően Iveta Radičová volt kormányfővel is tárgyal.

Pozsony | Andrej Kiska államfő a politikai jövőjét illetően Iveta Radičová volt kormányfővel is tárgyal.

Kiska valószínűleg saját pártot alapít – erről Richard Sulík, az SaS elnöke beszélt egy pódiumbeszélgetésen. Információi szerint a rövidesen távozó államfő a korábbi híresztelésekkel ellentétben mégsem csatlakozik Ivan Štefunko Progresszív Szlovákia pártjához.

Úgy tudni, Kiska gyakran találkozik Iveta Radičová volt kormányfővel.

Radičová nem tagadta, hogy elemzik az aktuális politikai helyzetet, részleteket ugyan nem árult el, de most először nem zárta ki azt sem, hogy visszatér a politikába. „A politika művészete az időzítésben rejlik, amikor itt lesz az ideje, tájékoztatni fogjuk önöket” – zárta le a témát Radičová.

A volt kormányfő 2012-től, amikor is megbukott kormánya, eddig kategorikusan kizárta, hogy visszatérne a politikai színtérre. Kiska tegnap hozzátette, hogy Radičová mellett más olyan személyekkel is találkozik, akik már megfordultak a politikában, és olyan fiatalokkal is, akik fontolgatják, hogy politikai pályára lépnek.

Kiska nyilatkozatában emlékeztetett, hogy bár már nem indul az államfői posztért, politikai csatáját nem tekinti befejezettnek. Úgy fogalmazott, hogy döntése nem egyetlen töréspont eredménye.

„Látva, hogyan alakulnak a dolgok az országban, hogy az új kormány sem képes visszaszerezni a lakosságnak az államba vetett bizalmát, egyre nagyobb kedvem van nekivágni, s változtatni ezen”

– áll az államfő nyilatkozatában. Hozzátette: „mindent elkövetek azért, hogy az új kormány tisztességes és igazságos legyen, és alkalmas, becsületes emberekből álljon.” (denník N, ie)