Szijjártó: Nem avatkozom be Szlovákia belügyeibe, a Szövetség meghívására jöttem (VIDEÓ)

A kérdés inkább arra vonatkozott, hogy a sok szlovákiai párt közül, miért pont a Smer vezetőjével állt ki sajtótájékoztatót tartani.

Azért, mert a volt miniszterelnök úr találkozóra hívott, hogy áttekintsük a jelenlegi helyzetet és megkérdezte, hogy tartunk-e közös sajtótájékoztatót. Én pedig azt mondtam, miért ne.

Ha a Progresszív Szlovákia hívná meg ugyanígy, elfogadná az invitációt?

Persze, igen. Egy ilyen találkozóra is nagyon szívesen elmennék. De még nem hívtak. Ha a Progresszív Szlovákia vezetői meghívnának, nagyon szívesen elmennék velük találkozni. Ha pedig megkérdeznék, hogy tartanék-e velük közös sajtótájékoztatót, akkor azt mondanám, miért ne. Probléma nélkül tájékoztathatjuk a nyilvánosságot arról, amiről beszéltünk. Korában Igor Matovičcsal is tartottam közös sajtótájékoztatót. Ott volt nálam Budapesten, közösen beszéltünk a kamerák előtt arról, hogy segítek neki a vakcinabeszerzésben. Akkor mellette is kiálltam? Ezt miért nem emlegetik fel?

Miniszter úr, az Ukrajnai háború kitörésével Magyarország láthatóan elveszítette legközelebbi szövetségesét, Lengyelországot, amellyel az európai színtéren kölcsönösen támogatták egymást. Tévedek akkor, ha arra gondolok, önök azért avatkoznak be a szlovákiai választási kampányba a Smernek kedvező módon, hogy a párt győzelmével, egy újabb Fico-kormány megalakulásának előmozdításával egy új szövetségest gyártsanak le maguknak?

A kérdésében volt több tévedés is. Először is Lengyelországgal továbbra is rendkívül szorosan együttműködünk minden európai ügyben. Korábban a V4-en belüli együttműködést is arra építettük, hogy vannak ügyek, kérdések, amelyekben nem értettünk egyet. Ezekben tiszteletben tartottuk egymás álláspontját és ezeket az ügyeket félretettük. Ehhez a halmazhoz képest százszor több kérdésben egyetértettünk, mert a nemzeti érdekeink úgy diktálták, hogy működjünk együtt, és valóban meg is valósult ez a kooperáció. És ez így van most is. Az egy más kérdés, hogy az az ügy, amelyben más típusú megközelítést alkalmazunk, tehát, hogy miként legyen béke Ukrajnában, az különböző irányba terelt minket. De csak ebben a kérdésben. Minden más ügyben a lehető legszorosabb együttműködést folytatjuk a lengyelekkel. Akik arra számítanak, hogy a magyar-lengyel szövetség megbomlik azoknak van egy rossz hírem. A másik dolog: Mi a kölcsönös tiszteletre alapozzuk a külpolitikánkat. Minket nem érdekel, hogy egy másik országban ki nyeri meg a választást. Minket az érdekel, hogy a két ország kapcsolata jó legyen. Mi tiszteletben tartottuk az is, amikor Robert Fico volt az önök miniszterelnöke, amikor Iveta Radičová, vagy Igor Matovič miniszterelnök úr volt hivatalban, vagy éppen Eduard Heger, majd Ódor Lajos volt a kormányfő. Nem az a lényeg, hogy ki van pozícióban, hanem hogy a két országnak jó legyen a kapcsolata. Most már annyiszor hallom, hogy mi a Smer és Fico miniszterelnök úr mellett kiállunk, hogy már kicsit aggódom is, a választás végeredménye szempontjából milyen hatást fog mindez kiváltani. De valójában ez nonszensz, mi nem állunk ki szlovák politikusok mellett. A szlovák választópolgárok fogják eldönteni, hogy ki vezesse az országot. Nagyon nehéz persze úgy a kölcsönös tiszteletre alapozni a külpolitikánkat, hogy a másik ország külügyminisztere, Káčer úr, heti rendszerességgel sovinisztának, irredentának nevezett nevezett, néha pedig még a fasiszta vád is képzettársításba került Magyarországgal kapcsolatban. Ennek ellenére én értem, hogy egy választási kampányban előkerülünk, mert hiszen szomszédok vagyunk és itt él egy jelentős magyar közösség. Én továbbra is azt mondom, hogy akit itt megválasztanak, mi majd azzal próbálunk a lehető legjobban együttműködni. Annak persze nagyon örülnénk, ha a magyar-szlovák kapcsolatok fejlesztése érdekében erőforrásként tekinthetnénk egy erős pozsonyi magyar képviseletre.