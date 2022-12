Politikai válság: csak a bizonytalanság biztos

Az állami költségvetés tervezete, amelyet az Igor Matovič (OĽaNO) vezette pénzügyminisztérium dolgozott ki, még mindig a parlament előtt van. A törvényhozás házelnöke, Boris Kollár, aki egyben a koalíciós Sme rodinát is vezeti, azt szeretné, ha még csütörtökön szavaznának a tervezetről. Ez szerinte attól függ, hogy az SaS és az OĽaNO megegyezik-e a költségvetés bizonyos részleteiben. „Most is tárgyalnak” – mondta Kollár az Expres rádió műsorában kedden délben.

Költségvetés

A parlamenti frakciók és a törvényhozás vezetését kedden 16:30-kor, majd 17:45-kor az ún. grémium ülésére hívták össze. Minden bizonnyal ott is folytatják az egyeztetéseket arról, milyen körülmények között hajlandóak az egyes szereplők támogatni a költségvetést. „Az emberek már kézhez kapták a magas előlegeket tartalmazó számlákat. Ha azonban azt akarjuk, hogy az energiaszámláik olyanok legyenek, mint idén, akkor el kell fogadunk a költségvetést” – jelentette ki Kollár. Karol Galek, az SaS parlamenti képviselője, aki korábban a gazdasági minisztérium államtitkára volt ezzel kapcsolatban viszont arról beszélt, az energiaár-kompenzáció és az állami költségvetés valójában független egymástól. Szerinte az állami segítség egy részét akár a 2023-as költségvetés elfogadása nélkül is ki lehetne fizetni. Kijelentette azonban, hogy a kompenzáció ezzel együtt is veszélyben van, mivel a kormány még nem állapodott meg a szolgáltatókkal annak módjáról.

Kollár a rádióműsorban arra is utalt, az egészségügyi dolgozók számára kifizetendő ún. stabilizációs hozzájárulás összege is még nyitott kérdés. Az utóbbinak a járulékmentességéről ugyanis még idén, azaz csütörtökig kellene döntenie a parlamentnek. Ha ez nem sikerül, akkor az egészségügyisek az ígért ötezer eurónak nagyjából csak a felét kapják meg.

Bizonytalanság

Kedden röviddel 17:00 után született meg a döntés, hogy a parlament ülése szerdán folytatódik, a keddi esti szavazást azonban cikkünk megjelenése utánra tűzték ki, így 18:30-kor még az sem derült ki, idén foglalkoznak-e a költségvetéssel, vagy majd csak januárban. Ha azonban idén nem sikerül jóváhagyniuk Matovič tervezetét, akkor az ország a jövő évet ún. költségvetési provizóriumban kezdené. Ez azt jelenti, az állam jövőre havonta az idei év összköltségvetésének egy tizenkettedével rendelkezne. Kollár szerint, ha a költségvetésről szóló parlamenti szavazást január 10-ére is napolnák el, akkor is csak 10 napot kellene az országnak provizóriumban működnie, amit szerinte a lakosság gyakorlatilag észre sem venne.

Új kabinet?

A kormány bukásából adódó politikai válságból az előrehozott parlamenti választás jelentheti az egyik kiutat, de kínálkozik annak a lehetősége is, hogy még a törvényhozás jelenlegi összetétele mellett 76 képviselő bizalmat szavazzon egy átalakított kabinetnek. A házelnök szerint az SaS és az OĽaNO tegnap is erről tárgyalt. Ahogy arról beszámoltunk, egy ilyen kormányban többek közt Matovič valószínűleg nem kapna helyet. Kollár azonban azt is kijelentette, ha fel is állna egy ilyen kabinet, ők szeptemberben akkor is előrehozott választást szeretnének. Ha viszont nem akad 76 képviselő, aki egy átalakított kormányt támogatna, de az előrehozott választáshoz szükséges alkotmány-módosítást sem tudják január végéig elfogadni, akkor az államfő szakértői kormányt nevez ki. Egy teljes mértékben hivatalnokokból álló kormányt azonban Kollár elutasít.