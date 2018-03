Percről percre: elkezdődtek a megemlékezések Kuciakról

Pozsony | Röviddel öt óra után elindult az emlékmenet Pozsonyban, nagyjából kétezer ember vonul a Hviezdoslav térről a Szabadság térre.

19:00

A tömeg egy jelentős része nem ment haza, hanem a kormányhivatal épülete elé vonult, és rendbontásra is sor került: rengetegen skandálnak, néhányan a kaput rázták.

A tüntetők börtönbe küldenék Ficót, sokan a kulcsaikat csörgetik.

18:40

A rendezvény véget ért, az embereket hazatérésre kérték a szervezők. Füttyszó zeng. "Mondjanak le!" "Szégyen!" - skandálják sokan.

- SITA/AP-felvétel

18:35

Tudósítónk szerint óriási a feszültség a tömegben, ám mindenki nagyon fegyelmezett, erre a szervezők nagyon ügyeltek. A szlovák himnuszt énekli az összegyűlt több tízezer ember.

18:30

Szeretném azt mondani, hogy számíthatunk erre a kormányra. De nem mondhatom ezt. Mert nem hiszek benne – mondja Martin M. Šimečka. Az eddigi szónokokat a tömeg főként csendben hallgatta. Šimečka azonban aktuálpolitikai éllel beszél, és ez feltüzeli az embereket. Fico nevére hangosan fújol a több tízezres tömeg.

- SITA/AP-felvétel

18:25

Táňa Pauhofová színésznő felolvassa Pavla Holcová cseh oknyomozó újságíró levelét, aki Ján Kuciakkal dolgozott együtt az újságíró utolsó sztoriján – 18 hónapon át. Holcová nem jöhetett el a térre, rendőri védelem alatt áll ugyanis.

18:22

„Jó fiú volt. A munkájának célja az volt, hogy jobbá tegye az országot. Nekünk be kell fejeznünk a munkáját. Nem csak az újságíróknak. Mindannyiunknak“ – mondta Soltész Árpád, a Noviny.sk kommentátora, korábbi oknyomozó újságíró Ján Kuciakról.

18:20

A szervezők ismét javítottak a becslésen: a Szabadság tér teljesen megtelt, 20-25 ezer ember lehet kint Pozsonyban a megemlékezésen.



18:13

Több mint tízezer ember némult el egy percre a pozsonyi Szabadság téren, miközben csendben hullott a hó. Kezdetét veszik a beszédek. Maffiaország, vagy tisztességes ország akarunk lenni? Kérdezi Balog Beáta, a Sme főszerkesztője, az este első szónoka. „Végignézek a téren, és úgy gondolom, van az országnak egy nagy, egészséges része, és van igény az erkölcsi megtisztulásra“ – mondta. "Szlovákiában meggyilkoltak egy újságírót" - ismételte el többször.

Pozsony most a sajtószabadság fővárosa – mondja Christophe Deloire, a Riporterek Határok Nélkül szervezet elnöke a színpadon, aki szerint veszélyben van az újságírás Európában, s így a demokrácia is. A világnak azonban szüksége van Európára, mint a sajtószabadság modelljére.

- SITA/AP-felvétel

18:03

Csehországban is több helyen zajlanak megemlékezések. Prágában néhány százan, Brünnben ezernél is többen emlékeztek a meggyilkolt újságíróra és jegyesére.

17:50

Mintegy ötvenen gyűltek össze Komáromban az Európa udvarban lévő teaház előtt, hogy néma főhajtással és gyertyagyújtással tisztelegjenek a meggyilkolt újságíró, Ján Kuciak és bartánője, Martina Kušnírová emléke előtt. „A két lövés nem csupán a két fiatalt érte el, hanem több millió ember lelkiismeretét és lelkét is Szlovákiában” – mondta Daniela Kapitáňová írónő. Hozzátette: reméli, a tetteseket kézre kerülnek. A megemlékezést a šáLKKA Irodalmi Kör és a Čarovňa teaház szervezte - írja komáromi tudósítónk.



- V. Krasznica Melitta

- V. Krasznica Melitta

- V. Krasznica Melitta

17:42

A szervezők becslése szerint Pozsonyban az összlétszám jelenleg 10-15 ezer ember is vonulhat jelenleg a -4 fokos hidegben. Ha ez a szám valós, már most többen vannak az utcán, mint a nyári korrupcióellenes tüntetéseken, melyeknél a legmerészebb becslések szerint is 9-10 ezer emberről beszéltek.

Emellett több városban is nagy létszámú akciók zajlottak: Zsolnán 800-1000, Eperjesen 2000 ember emlékezett Ján Kuciakra és Martina Kušnírovára.

17:30

A pozsonyi menet elején Balog Beátát, a Sme főszerkesztőjét, és Soltész Árpádot, a Noviny.sk kommentátorát is látni. A menet lassan halad, nemrég a Széplak utcán vonultak végig, fokozatosan csatlakoznak az emberek, már mintegy 3 ezren lehetnek.

A menet csendes, de a transzparensek beszédesek: az egyik lemondásra szólítja a felelősöket, egy másikon a jól ismert Skutok sa stal (A tett megtörtént) szlogen olvasható. Látni fekete zászlót és félárbocra engedett uniós zászlót is.



17:11

A menet elején Ján Kuciak fotóját, és egy nagy fekete molinót visznek a résztvevők Támadás az újságírók ellen = támadás mindannyiunk ellen felirattal.

Eközben az ország csaknem harminc városában, és több külföldi helyszínen is több emlékmenetre, megemlékezésre kerül sor. A pozsonyi menet síri csendben halad - közölte helyszíni tudósítónk.



Megemlékezés Pozsonyban - SITA/AP-felvétel

17:00

Léván mintegy 250 ember gyűlt össze a Hősök terén Kuciak meggyilkolt tényfeltáró újságíró és barátnője emlékére. Javarészt fiatalok, diákok érkeztek. Nina Pompošová, az egyik lévai résztvevő elmondta, várják, hogy még többen csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Néhányan jelezték, hogy szeretnének felszólalni, és elítélni a történteket, kifejezni részvétüket, együttérzésüket az elhunytak családtagjaival.

Megemlékezés Léván - Nina Pompošová felvétele

17:00

Kassán, Fő utcai Tudományos Könyvtár előtti téren másfél-kétezer ember gyűlt össze, hogy a meggyilkolt újságíróra és menyasszonyára emlékezzenek. Az egybegyűltek transzparensekkel, többek között a Fico-kormány elleni szlogenekkel vonultak fel. Sokan gyertyákkal, mécsesekkel érkeztek, melyeket a Tudományos Könyvtár épülete előtt, illetve az Alsókapu előtti színpadon helyeztek el. Több kassai újságíró is szólt a tömeghez, beszédet mondott Alžbeta Bojková pedagógus és Milan Kolcún kassai idegenvezető is.



- Németi Róbert felvétele

- Németi Róbert felvétele

- Németi Róbert felvétele