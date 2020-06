Pellegrini egyelőre 10 képviselőt csábított el a Smerből

Peter Pellegrini még múlt héten jelentette be, hogy kilép a Smerből, szerdai sajtótájékoztatóján pedig már azokat a képviselőket is bemutatta, akik a kedvéért elhagyták Robert Fico pártját. Összesen tíz személyről van szó, akik jelenleg mind a Smer parlamenti képviselői: Peter Žiga, Richard Raši, Denisa Saková, Erik Tomáš, Matúš Šutaj Eštok, Ľubica Laššáková, Peter Kmec, Róbert Puci, Ján Ferenčák és Ján Blcháč. A felsorolt személyek közül a legtöbbel már korábban is számolni lehetett, például Richard Raši, Denisa Saková, Peter Žiga az utóbbi hetekben folyamatosan részt vett az exminiszterelnök sajtótájékoztatóin.

A legváratlanabb név talán Erik Tomášé, aki még a Smer szempontjából sikertelennek mondható parlamenti választás után is szinte mindig elkísérte Robert Ficót a nyilvános szerepléseire. Tomáš saját bevallása szerint már régóta fáradozott egy egységes Smer létrehozásán, melynek Peter Pellegrini áll az élén, de nem érezte úgy, hogy a párton belül őszinte törekvések lennének a változtatásra.

„Teljesen érthető Robert Fico hozzáállása, amely szerint a továbbiakban is ő szeretné vezetni az általa alapított pártot. Ugyanakkor a saját hozzáállásunkat is legitimnek tartjuk, hiszen már máshogy látunk bizonyos dolgokat, amelyeket nem lehetett megvalósítani a pártban, így megyünk a saját utunkra”

– magyarázta döntését a képviselő.

Pellegrini azt sem zárta ki, hogy további erősítés érkezik a Smerből, de konkrétumokat egyelőre nem árult el. Annyit mindenesetre hozzátett, hogy komoly támogatást érez a regionális alapszervezetektől, sőt, több független megyei képviselő és polgármester is jelezte, szívesen csatlakozna a parlament alelnökének az új formációjához.

Az egykori kormányfő azonban leszögezte, hogy nem Robert Ficót és a Smert, hanem a jelenlegi kormánykoalíciót tartja legfőbb politikai ellenfelének. Arra a kérdésre, mit szeretne máshogy csinálni, mint a Smer, Pellegrini azt felelte, hogy a 21. századi modern problémákat is orvosolni fogja.

„Az utóbbi időben már azt éreztem, arra koncentráltunk, hogyan lehetnénk a választás után is a kormánykoalíció tagja, és megfeledkeztünk azoknak a problémáknak a megoldásáról, amelyek ennél sokkal tágabbak, és nem feltétlenül hoznak politikai pluszpontokat. A pártban nem foglalkoztunk az új korszak olyan kihívásaival, mint a digitalizációs forradalom, a klímaváltozás vagy az ország népességének az elöregedése”

– mondta a parlament alelnöke.

A Smerrel kapcsolatban a médiában az elmúlt években többször is megjelentek olyan információk, hogy a párt irányításának hátterében gazdag üzletemberek, oligarchák állnak. Pellegrini ezeket nem kívánta kommentálni, viszont azt ígérte, hogy az új párt finanszírozása teljesen transzparens lesz. Az aláírásgyűjtést a távozó képviselők a saját zsebükből szeretnék finanszírozni, a párt bejegyzése után pedig azonnal egy transzparens számlát nyitnak.

Robert Fico a történtekre egy Facebook-bejegyzésben reagált, bírálva a távozó képviselőket. „Zavar, hogy 20 évnyi smeres időszak után úgy tesznek, mint ha új arcok lennének, és elfelejtik, honnan kezdték, mit csináltak” – közölte a pártelnök.