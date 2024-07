Pellegrini aláírta a közmédia átalakításáról szóló törvényt

A Robert Fico elleni merénylet sok szempontból is mérföldkő a még mindig ifjonti szlovák állam történelmében. Bizonyos szempontból próbatétel is egyben, amolyan vizsga. Kihívás volt ez az ország politikusai, rendfenntartó szervei, az igazságszolgáltatás számára is. Nos, egy tanár ismerősöm után szabadon: ez épp hogy csak nem volt bukó, és a folytatás is döcög, lenne még mit tanulni.