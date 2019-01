Paška az űr veszélyeitől is tart

A stratégia körül kialakult vita már hosszabb ideje tart a koalícióban. Bár a kormány elfogadta azt, a parlament elé mégsem terjesztették. Andrej Danko, az SNS elnöke tavaly év végén azt mondta, a dokumentum ebben a választási ciklusban már nem kerül a parlament elé. A Híd alelnöke, Sólymos László környezetvédelmi miniszter tegnap azonban azt nyilatkozta, nem lát okot arra, hogy a parlament ne tárgyalja a dokumentumot.

Javaslatok nélkül

Az SNS képviselői semmilyen javaslatot nem nyújtottak be a biztonsági stratégia előkészítési folyamata során. Jaroslav Paška és Anton Hrnko SNS-es honatya inkább azt kérte, hogy a pártjuk jelöltjei által vezetett Szlovák Információs Szolgálat (SIS) és a védelmi minisztérium kiegészítései kerüljenek be a dokumentumba. Ám Paška saját indíttatásából aztán mégis tett egy kiegészítő javaslatot: „A képviselő azt kérte, hogy a biztonsági stratégiába kerüljön be a világűrből érkező objektumok jelentette veszély is” – olvasható a külügyi tárca szóvivőjének, Boris Gandelnek a hét elején adott nyilatkozatában. Gandel hozzátette, az SNS-es képviselő nem tudta pontosítani, milyen, az űrből érkező veszélyre gondol, ezért a végső szövegváltozatba ez mégsem került bele. A minisztérium ezzel is illusztrálni szerette volna, nem igaz, hogy ignorálta az SNS javaslatait. A tárcaszóvivője egyben felszólította az SNS-t, mutassa be, a párt milyen javaslatokkal egészítette volna ki a biztonsági stratégiát.

A tárcánál betelt a pohár

A Smer jelöltje, Miroslav Lajčák által vezetett minisztérium néhány napja éles hangú közleményben reagált az ugyancsak a Smer színeiben politizáló parlamenti képviselő, Ľuboš Blaha Facebookon tett nyilatkozataira. Blaha ebben több ízben is azt állította, hogy a biztonsági stratégiát Washingtonban dolgozták ki. Ezt a minisztérium azonban tételesen tagadta, a lapunk által korábban megkérdezett biztonságpolitikai szakértő, Tomáš Čižik pedig dezinformációnak minősítette ezt az állítást. A tárca azt írja, bár örülnek, hogy Blaha foglalkozik a biztonsági stratégia témájával, a honatya valótlanságokat állít a dokumentumról. A külügy egyben sajnálatát fejezik ki, hogy a képviselő nem vett részt a szöveg összeállításában, holott erre lehetősége lett volna. A minisztérium végül kihangsúlyozza, mivel Blaha a szövegezés folyamata során nem nyújtott be lényegi változásról szóló javaslatot, a tárca ezt úgy értelmezi, egyetért a külügy álláspontjával. A közleményben ezt meg is köszönik neki, és hozzáteszik, hogy ha részt vett volna a szövegezési folyamatban, akár még Paškának az űrből érkező objektumokról szóló javaslatát is támogathatta volna. Blaha egyébként az európai ügyekért felelős bizottságot vezeti a parlamentben.

A nyilatkozatháború aztán tegnap is folytatódott. Az SNS-es képviselőkre és Blahára maga a tárcavezető reagált. Lajčák szerint, aki azt állítja, hogy a biztonsági stratégiát külföldi alapítványok dolgozták ki, az hazudik. Ezt nem csak Blaha, hanem lapunk egy korábbi megkeresésekor Paška is állította.