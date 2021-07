Pápai áldás csak oltással

Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter kedden délelőtt bejelentette, Ferenc pápa szeptemberi látogatásával kapcsolatban lehetőséget biztosítanak arra, hogy jóval nagyobb létszámú tömegrendezvényeket, így nyilvános miséket tartsanak, mint azt az érvényes járványügyi korlátozások megengednék, de azokon csak a teljesen beoltottak vehetnek részt. Teljesen beoltottnak számít az, aki már legalább két hete megkapta az egyik kétdózisú vakcina második adagját, vagy az, aki már legalább három hete megkapta az egydózisú oltóanyagot. Ennek értelmében, aki még nincs beoltva, de látni szeretné az egyházfőt, annak, amennyiben az országban leginkább elérhető Pfizer–BioNTech-vakcinát választja, július végéig be kell adatnia magának az első adag oltóanyagot. Aki a Johnson & Johnson egyadagos vakcináját választja, annak augusztus 21-ig van ideje beadatni azt.

„Az a célunk, hogy minél több hívőnek lehetővé tegyük a nyilvános szentmiséken való részvételt” – mondta az egészségügyi tárcavezető. Stanislav Zvolenský, a Szlovák Püspöki Konferencia elnöke szerint ez az egyetlen mód arra, hogy ne korlátozzák a pápa által bemutatott nyilvános miséken a résztvevők létszámát. Ferenc pápa szeptember 12–15. között tartózkodik Szlovákiában. Sajtóinformációk szerint az egyházfő sasvári (Šaštín) búcsún vehet részt, de a Korzár kassai lap azt is írja, hogy a pápa a kelet-szlovákiai nagyváros hírhedt nyomornegyedében, a Luník IX. lakótelepen is misét mutat majd be. Egyes hírek szerint az egyházfő Pozsonyba és Eperjesre is ellátogat.

Lengvarský és Zvolenský kedden délelőtt közösen jelentette be, hogy Ferenc pápa szlovákiai látogatása során rendezett nyilvános miséken csak a teljesen beoltott személyek vehetnek részt. Ez azt jelenti, hogy az eseményekre csak azokat engedik be, akik már hetekkel a szertartás előtt megkapták a két- vagy egydózisú koronavírus elleni vakcinát. Ezzel együtt azonban a járványügyi létszámkorlát alól kivételt kapnak a pápa által tartott misék. A jelenleg (és valószínűleg szeptemberben is) érvényes járványügyi intézkedések szerint ugyanis legfeljebb 1000 fős rendezvényeket lehet tartani. Lengvarský elmondta, megegyeztek a Szlovák Püspöki Konferencia elnökével, így a résztvevők száma jóval meghaladhatja az érvényes járványügyi intézkedésekben megállapított számokat. „A közös célunk olyan körülményeket kialakítani, hogy a szentatya szép emlékekkel távozzon Szlovákiából, valamint megfelelő körülményeket alakítsunk ki a kísérői és a hívek számára is, és egyben minél több embernek tegyük lehetővé a nyilvános szentmiséken való részvételt” – jelentette ki Lengvarský.

Zvolenský elmondta, a döntés az ő kérésük szellemében született annak érdekében, hogy minél többen vehessenek részt a pápai miséken. „Azt mondták, biztonsági és szervezési szempontból is ez az egyetlen lehetséges megoldás, hogy ne kelljen radikálisan korlátozni a résztvevők számát” – jelentette ki a pozsonyi érsek. Hangsúlyozta, a püspöki kar számára az a fontos, hogy döntés született, és már tudják, mi alapján készüljenek a pápalátogatásra. Mindenkit arra kért, fogadja megértéssel ezt a döntést.

Az intézkedést az államfő, Zuzana Čaputová is szükségesnek ítélte. „Ez nem egy népszerű, ám az egyetlen észszerű megoldás” – közölte a köztársasági elnök. A miniszterelnök, Eduard Heger (OĽaNO) is egyetért az egészségügyi miniszter és a püspöki konferencia döntésével, amelyet a koalíciós tanács egyhangúlag támogatott. Szerinte ez az egyetlen módja, hogy megakadályozzák a járvány ellenőrizetlen terjedését, és lehetővé tegyék a polgároknak a pápai miséken való részvételt.

A bejelentést ugyancsak üdvözölte a kormányzó SaS párt oktatási minisztere, Branislav Gröhling, aki kiemelte, a nyilvános miséken akár több százezer résztvevőre is számítanak, ami rendkívüli kockázatot jelentene. „Maga a pápa is beoltatta magát, ahogy a szlovák egyház képviselői is az oltás felvételére szólítanak fel” – mutatott rá a tárcavezető. Hasonlóképpen vélekedik Juraj Šeliga, a Za ľudí kormánypárt alelnöke, parlamenti képviselő is. Közösségi oldalán köszönetet mondott az intézkedésért Lengvarskýnak és Zvolenskýnek.

Richard Raši, az ellenzéki Hlas képviselője ugyanakkor arról beszélt, szerinte a negatív PCR-tesztnek is elégnek kellene lennie ahhoz, hogy a hívők láthassák a pápát. Elutasítja, hogy az embereket az oltottság alapján két kategóriába osszák.

A pápát a püspöki kar hívta meg a szlovákiai katolikus egyház nevében, közösen Zuzana Čaputová államfővel és a kormánnyal. Legutóbb 18 éve járt pápa Szlovákiában, akkor II. János Pál látogatott az országba. Ferenc pápa szeptember 12. és 15. között tartózkodik majd Szlovákiában.

