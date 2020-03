Óvintézkedések: a többség támogatja

Az ország lakosainak mintegy 80 százaléka megalapozottnak tartja azokat az intézkedéseket, amelyekkel az állam harcol a Covid-19-megbetegedés terjedése ellen – derül ki a Focus közvélemény-kutató ügynökség felméréséből, amelyet online kérdőívek segítségével a Denník N lap megrendelésére készített. Érdekesség, hogy az intézkedéseket attól függetlenül is megfelelőnek tartja a többség, hogy azokról az előzőkormány döntött-e, még Peter Pellegrini vezetése alatt, vagy már az Igor Matovič vezette jelenlegi kabinet.

A legtöbb ember a szájmaszkok, kendők, sálak kötelező viseletét tartja a legjobb intézkedésnek (78%). A válaszadók 77 százaléka díjazta az iskolák bezárását, 73 százaléka ért egyet a határzárral. Az iskolákat országszerte március 16-án zárták be, a diákok már két hete vannak otthon.

A felmérésből pedig kiderült, hogy a többség még a kormány megkérdőjelezhető intézkedésein sem lát kivetnivalót: a mobilok mozgásának megfigyelésével a megkérdezettek 39 százaléka egyetért, s csak 26 százalékuk nem. A mobilokban található SIM-kártyák lokalizációját azért engedélyezte az állam a Közegészségügyi Hivatalnak, hogy vissza tudják keresni, merre mozgott egy koronavírussal fertőzött személy, s ellenőrizni tudják például, hogy betartja-e a karantént.

Az emberek válaszaiból viszont az is kiderül, hogy ha a helyzet megkövetelné, akkor a jelenleginél sokkal szigorúbb intézkedésekkel is megbirkóznának. A lakosok 36 százaléka egyetértene a kijárási tilalom elrendelésével, ha az nem korlátozná a munkába vagy üzletbe való járást. A válaszadók ráadásul több mint fele azzal is egyetért, hogy az állam komoly pénzbírságot adjon azoknak az állampolgároknak és vállalkozóknak, akik nem tartják be az óvintézkedéseket vagy megszegik a karantént.