Orvoskamara: Meg kell tanulnunk együtt élni a vírussal

„Egyelőre senki sem képes pontosan megjósolni, hogyan alakul majd a járványhelyzet a közeljövőben. Az eddigi tapasztalataink alapján azonban feltételezhetjük, hogy a járvány szezonálissá válik”

– jelentette ki szerdán Pavol Oravec, az orvoskamara elnöke.

Mint mondta, a vírus állandóan mutálódni fog, aminek eredményeként folyamatosan át kell majd alakítani az oltóanyagok összetételét. Emiatt előbb vagy utóbb kialakul a nyájimmunitás, megnövekszik a betegséggel kapcsolatos tudásunk, fejlődni fog a járványkezelés, feltalálnak majd hatékonyabb és könnyen alkalmazható gyógyszereket, csökkenni fognak a szociális és a gazdasági problémák, a médiában pedig fokozatosan csökkenni fog az érdeklődés a téma iránt.

„Meg vagyunk róla győződve, hogy a felvázolt folyamat mindenképpen bekövetkezik”

– jegyezte meg Oravec.

Átfertőződés helyett oltás

Az SLK elnöke azonban kiemelte, nem mindegy, milyen módon következik be. A nyájimmunitás megszerzése történhet átfertőződéssel, vagy az oltás segítségével. Az orvoskamara képviselői szerint a lehető legjobb megoldás az lenne, ha a vakcináknak köszönhetően lenne védett a többség, mert így sokkal kevesebb személy kerülne kórházba.

Oravec hangsúlyozta, az oltottak szintén terjeszthetik a betegséget, de náluk a vírus koncentrációja alacsonyabb, így kisebb eséllyel adják át a fertőzést, mint az oltatlanok. A legnagyobb előny viszont az, hogy a készítmény jelentősen lecsökkenti a súlyos lefolyás, ezzel pedig a kórházba kerülés esélyét. A szlovák kórházak jelenleg túlterheltek, emiatt pedig nemcsak a fertőzötteket problémás ellátni, hanem a nem koronavírusban szenvedő páciensek műtétjeit is el kell halasztani.

A kamara képviselői megjegyezték, korábban Nagy-Britanniában próbálkoztak azzal, hogy a lakosság természetes úton, vagyis átfertőződéssel szerezze meg a védettséget, de hamar kiderült, hogy ez a módszer nem működik.

Kötelező vakcina

Azokban az országokban, ahol az átoltottság alacsony, a politikai vezetés jelenleg a kijárási tilalommal próbálja visszaszorítani a fertőzés terjedését. Ezt a megoldást az SLK is támogatja, viszont csakis rövid távon. Ha pedig az intézkedések feloldásáról van szó, az orvosok szerint előnyt kellene élvezniük azoknak, akik felvették a vakcinát.

„Az oltottakat rövidebb ideig kellene társadalmi izolációban tartani, mint az oltatlanokat”

– vélekedett Oravec.

Az orvoskamara elnöke úgy gondolja, hogy az átfertőződéshez és a lockdownhoz képest sokkal hatékonyabb és sokkal olcsóbb megoldás a magas átoltottság. Ezért a szervezet álláspontja az, hogy legalább a rizikósnak számító korcsoportokban, vagyis 60 év felett kötelezővé kellene tenni a vakcinázást.

Arról, hogy később mindenkinek kötelező legyen az oltás, egyelőre a kamarán belül sem egységes az álláspont, az orvosok szerint még a szakmai berkekben is folyik a vita ezzel kapcsolatban.

Megosztott koalíció

A kötelező vakcinázás mellett érvelt szerdán Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök is.

A miniszterelnök kötelezővé tenné az oltást - TASR-felvétel

A kormányfő az utóbbi hetekben már többször is jelezte, nem bánná, ha Ausztriához hasonlóan nálunk is kötelező lenne az oltás a 60 év felettieknek. A sajtótájékoztatóján azt mondta, „az irány adott, nekünk pedig ezt kellene követni”.

A koalíciós partnerei azonban nem egységesek ebben a kérdésben. A Sme rodina például nem támogatja az ötletet, az SaS-ben pedig különféle nézetek vannak – Richard Sulík gazdasági miniszter például nem szeretne kötelező vakcinázást, Branislav Gröhling oktatási miniszter azonban igen.

Az viszont nem biztos, hogy a koalíciós partnereknek is rá kell bólintania az oltás kötelezővé tételére. Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter ugyanis rendeletben is kiadhatja a kötelező vakcinázást, amelyet a kormánynak nem kell jóváhagynia. A tárcavezető óvatosan fogalmazott ezzel kapcsolatban. Mint mondta, egyelőre egy jogi elemzésen dolgoznak, amely vizsgálja a kötelezővé tétel lehetséges módozatait. A miniszter szerint azt is vizsgálat alá vetik, hogy a kötelező vakcina megtagadása esetén az oltatlanoknak kifizetniük kelljen a kórházi ellátásuk egy részét.

Az orvoskamara az utóbbi lehetőséget is támogatná.