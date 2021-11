A kórházak már kongatják a vészharangot

A kórházban kezelt személyek száma vészesen nő. Legutóbb 297-en kerültek be, vagyis összesen már 2405-en szorulnak ellátásra. 214 betegnek van szüksége lélegeztetőgépre. A harmadik hullám csúcspontján több mint 4000 személyt kellett kórházban ápolni, és ha továbbra is ilyen tempóban kerülnek be a betegek, akkor már csak napok kérdése lehet, hogy mikor érjük el az előző hullám rekordját.

Ez azért is aggasztó, mert néhány kórházban már most is komoly gondok adódtak: az Adatok Pátosz Nélkül (Dáta bez pátosu) elemzőcsoport szerint az eperjesi, az ólublói, a nagymihályi és a felsővízközi intézményben is elérték az előző hullám maximumát.

Az Eperjesi J. A. Reiman Egyetemi Kórház például kedden adott ki egy közleményt arról, hogy a sok fertőzött miatt már csak a halaszthatatlan műtéteket hajtják végre. Hasonló nyilatkoztatott adott ki nemrég az Ólublói Kórház is, és az intézmények listája csak növekedni fog.

Az elemzőcsoport szerint egyértelműen látszik, hogy azokban a régiókban a legnagyobb a baj, ahol a legalacsonyabb az átoltottság. Ide tartozik Kassa és Eperjes megye, de már Zsolna megyében is eldurvult a járványhelyzet. A TA3 hírtelevízió riportja szerint ebben a régióban már az összes lélegeztetőgép foglalt, az egészségügyi dolgozók pedig kimerültek.

A nyugati országrészben egyelőre nem annyira telítettek a kórházak, ez azonban hamarosan megváltozhat, hiszen ide szállítják át azokat a betegeket, akiket a túltelített intézményekben már nem tudnak kezelni. Kamil Száz, az egészségügyi minisztérium államtitkára kedden azt mondta, minden egyes kórház újabb reprofilizációs fázisba lép, ami azt jelenti, hogy a nem fertőzöttek ellátása jelentősen háttérbe szorul.

Kamil Száz, az egészségügyi minisztérium államtitkára szerint a kórházakban jelentősen visszaszorul a nem fertőzött személyek ellátása - TASR-felvétel

Száz továbbá elmondta, legalább az reménykedésre adhat okot, hogy már Szlovákiában is elkezdték az úgynevezett monoklonális ellenanyagok használatát. Ez egy olyan gyógymód, amely kifejezetten a rizikós csoportok számára ajánlott, (vagyis a 65 év felettiek és a súlyos betegek) hiszen általa jó eséllyel elkerülhetővé válik a betegség súlyos lefolyása. Ez a kórházak számára is rendkívül nagy segítséget jelenthet. A monoklonális ellenanyagokat viszonylag korán, az első tünetek jelentkezése után legfeljebb 10 nappal be kell adni, ekkor lehet igazán hatékony a gyógymód. Azoknak, akiknek pozitív lesz a PCR-tesztje, egy üzenet kapnak arról, hogy jogosultak a kezelésre. Ezt követően fel kell keresniük a kezelőorvosukat, aki további utasításokkal látja el őket. Szerdától már 36 olyan központ lesz az országban, ahol ilyen kezelést nyújtanak a betegeknek. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint nem számít, hogy oltott vagy oltatlan betegekről lesz szó, mindenki jogosult lesz a kezelésre, aki a rizikós csoportba tartozik.