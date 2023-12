Újra zúg a „Fico, takarodj!”

A kormány előzetes egyeztetés nélkül akarja felszámolni a Speciális Ügyészséget, amely a legsúlyosabb bűncselekmények vizsgálatával foglalkozik, lényegében szétverné a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökséget (NAKA), korlátozná a Bejelentővédelmi Hivatal jogköreit, de a korrupcióért járó büntetéseket is csökkentené. A kabinet lépései éles ellenkezést váltottak ki, az ellenzéki Progresszív Szlovákia (PS), az SaS és a KDH országszerte tiltakozó tömegtüntetéseket hívott össze. Kassán 2-3 ezren vettek részt a megmozduláson, de Nyitrán, Zsolnán, Besztercebányán és Poprádon is demonstráltak. A legnagyobb létszámban a pozsonyi Szabadság téren gyűltek össze a tiltakozók. A tér sajátosságai, rendkívüli tagoltsága, szintbéli különbségei miatt nehéz megmondani, mennyien vettek részt a megmozduláson. A fényképek alapján azonban kijelenthető, több mint 10 ezren voltak jelen, a PS által készített drónfelvétel alapján a tömeg 15 ezer főre tehető, más becslések ugyanakkor 20 ezer résztvevőről szólnak.

Pellegrini a célkeresztben

A pozsonyi tüntetésen szólalt fel a demonstrációt szervező három ellenzéki párt vezetője is. Richard Sulík, az SaS elnöke felidézte, Peter Pellegrini, a kormányzó Hlas elnöke a parlamenti választás előtt arról beszélt, nem tudja elképzelni, hogy Robert Ficóval, a Smer vezetőjével működjön együtt, a Smerrel és az SNS-szel való koalíciót elgondolhatatlannak nevezte. „Most mégis ezt a maffiapárti koalíciót támogatja” – tette hozzá Sulík azzal, Pellegrini, Fico és az SNS-t vezető Andrej Danko a jogállam jelentős elemeit számolja fel. Amikor a Hlas elnökének neve a tüntetésen elhangzott, a tömeg pfujolni kezdett. Sulík arról is beszélt, a kormány által felszámolni szándékozott Speciális Ügyészség mindössze töredéke foglalkozik olyan ügyekkel, amelyeknek politikai vonzata van. A többi esetben a legsúlyosabb típusú bűncselekményeket, gyilkosságokat, gazdasági, szélsőséges és maffia-bűncselekményeket vizsgál. Összesen több mint ezer ügyirat van ennél az ügyészségnél, és ebből csak 20 érint politikailag exponált személyeket. Sulík az ellenzék nevében azt követelte, a kormány tegyen le az intézmény felszámolásáról.

A KDH vezetője, Milan Majerský a pozsonyi tüntetésen szintén arra szólította fel a kormányt, ne szüntesse meg a Speciális Ügyészséget, ha hiányosságok vannak a működésében, akkor azokat javítsa ki. Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia vezetője pedig a színpadra lépve arról beszélt, a kormány egy „maffiapárti csomag” elfogadására, a jogállam leépítésére készül, ezért ők panasszal fordulnak majd az Alkotmánybírósághoz. Šimečka szerint a kabinet azért siet ezekkel a lépésekkel, mert attól tartanak, hogy az igazságszolgáltatás őket is utoléri. „Meg fogjuk őket állítani” – jelentette ki a PS vezetője Ficóékról. Majd arról beszélt, Pellegrini ugyan igyekezett másnak látszani, de végül mégis a Smer vezetőjét szolgálja. „Pellegrini úr, nem szégyelli magát?” – tette hozzá Šimečka. A Hlas vezetője ugyanis a parlamenti választás előtt arról beszélt, a Speciális Ügyészség kapcsán szakmai párbeszédre van szükség, de a kormány ezt mellőzve számolná fel az intézményt. Šimečka arra szólította fel a házelnököt, állítsa meg ezt a folyamatot. A tüntetésen a tömeg Pellegrini neve hallatán a „csicska” szót (podržtaška) skandálta, amit a PS elnöke is megismételt. Pellegrini, aki most a parlamenti házelnöki tisztségét tölti be, januárban minden bizonnyal bejelenti, hogy elindul az államfőválasztáson.

Hamran és Korčok

A pozsonyi tüntetésen felszólalt még Magda Vášáryová diplomata, színésznő; Róbert Bezák, korábbi nagyszombati érsek; illetve Patrik Dubovský, a totalitárius rendszerek által elkövetett bűncselekményeket feltáró Nemzeti Emlékezet Intézetének (UPN) történésze. A tömegben jelen volt Ivan Korčok korábbi külügyminiszter, aki már bejelentette, elindul a köztársaságielnök-választáson. Korčok a helyszínen arról beszélt, a kormány téved, ha azt hiszi, visszatértek azok az idők, amikor a parlamenti választás győztese gyakorlatilag bármit megtehetett. „Az utcára vonuló emberek ezt világosan elutasítják” – jelentette ki. A helyszínen találkoztunk Hamran István korábbi rendőrkapitánnyal is, aki a tüntetés másnapján közölte, ő is gondolkodik, hogy versenybe száll az államfői tisztségért. Hamran a lapunknak elmondta, a kormány lépései, ezen belül a NAKA átalakítása szerinte egyértelműen azt a célt szolgálja, hogy bizonyos kormányközeli személyek büntetlenül maradjanak. Úgy látja, Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter a fontos ügyekben vizsgálatot vezető nyomozók megalázására készül azzal, hogy a NAKA átszervezésének ürügyén járási rendőrkapitányságokra helyezi át őket. A tömeg a pozsonyi tüntetésen egyebek mellett az „Elég volt Ficóból”, „Szégyen” jelszavakat is skandálta.

Ellenzéki Magyar Szövetség

„Ha látni fog ott bennünket, akkor képviseltetni fogjuk magunkat” – mondta Forró Krisztián, a Szövetség elnöke a szombati pártkongresszuson arra a kérdésünkre, részt vesznek-e a tüntetésen. Forróval a megmozduláson nem találkoztunk, de jelen volt a párt alelnöke, Orosz Örs, valamint elnökségi tagja, Mózes Szabolcs, illetve a formáció további képviselői. „A Szövetség csapatából néhányan fontosnak tartottuk, hogy részt vegyünk a tüntetésen, hiszen nekünk, felvidéki magyaroknak az igazságszolgáltatás minősége kulcsfontosságú ebben az országban” – mondta Orosz a megmozduláson készült videóüzenetben. Majd a Nyitrán megvert diáklány, Malina Hedvig esetére emlékeztetett, de arról is beszélt, a Speciális Ügyészséget létrehozó törvényt 20 évvel ezelőtt az akkori MKP is megszavazta. „Fel kell emelni a szavunkat abban a pillanatban, amikor a demokrácia vívmányait bontják le, mert félő, hogy jönnek még olyan évek, amikor ezt a mi közösségünk is megsínyli” – szögezte le.

„Polgárként és az ellenzéki Magyar Szövetség képviselőjeként is fontosnak tartottam, hogy eljöjjek erre a tüntetésre” – jelentette ki Mózes. Majd pedig arról beszélt, a pártja a választási programjában is azt ígérte, kiállnak a Speciális Ügyészség megtartása mellett. Szerinte inkább a Főügyészség sztálinista rendszerét kellene visszabontani, hogy ne akadályozhassa a korrupciós ügyek kivizsgálását. Rámutatott, a Speciális Ügyészség az elmúlt 20 évben sikeresen lépett fel a szervezett bűnözés és a korrupció ellen. „Ettől az intézménytől csak az fél, akinek félnivalója van, aki lopott, vagy lopni akar” – jelentette ki, és hozzátette, az, hogy az ünnepek alatti időszakban, gyorsított eljárásban számolnák fel az intézményt, szintén elfogadhatatlan.

A Magyar Szövetség másik alelnöke, Gyimesi György ugyanakkor bírálta a tiltakozást összehívó pártokat, „játékellenzéknek” nevezte azokat. Kifogásolta, hogy a kérdéses formációk között nem volt teljes egyetértés a megmozdulásokat illetően. Míg szerinte a KDH szívesen látta volna a Szlovákia mozgalom (korábban OĽaNO) tagjait, az SaS nem. A Szlovákia mozgalom pedig Richard Sulíkot okolja amiatt, hogy Ficóék visszatértek a hatalomba, de Gyimesi szerint a PS és a parlamenten kívüli Demokraták között is feszültség van. „Ha látták az első tüntetésen a PS szónokát, azt gondolhatták, hogy azért kellene inkább tüntetniük, mert az ellenzék még tüntetni sem képes. Még jó, hogy nem ők kormányoznak” – tette hozzá a Magyar Szövetség alelnöke.

Kormányreakció

A kormány lapzártánkig érdemben alig reagált a kedd esti tüntetésekre. Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszter mindössze annyit nyilatkozott, az igazságszolgáltatást érintő változások szerinte szélesebb szakmai párbeszédet kívánnak. Majd arról beszélt, a kérdéses átalakítások Boris Susko (Smer) kompetenciájában vannak. Illetve, ha ő ebben kifogást talál, akkor azt a koalíción belül kommunikálja.