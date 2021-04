Oroszország kéri vissza a Szputnyikot

„Az RFPI 2021. április 6-án kelt levelében arra kéri a szlovák kormányt, az ismételt szerződésszegések miatt szolgáltassa vissza az oltóanyagot” – áll a RIA Novosti ügynökség által idézett dokumentumban. Az RFPI tájékoztatása szerint a vakcinát más országokban használják fel.

A TASS hírügynökség tájékoztatása szerint az RFPI közölte, hogy a Szlovák Állami Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) szerződést szegett azzal, hogy a Szputnyik V-t olyan laboratóriumban vizsgálták, amely nem tagja az EU gyógyszer-ellenőrző laboratórium-hálózatának.

A TASS tájékoztatása szerint az RFPI felkérte a szlovák kormányt, hogy küldje el a vakcinát egy EU-tanúsítvánnyal rendelkező laboratóriumba.

Az RFPI állásfoglalásában közölte, hogy „az összes Szputnyik V szállítmány azonos minőségű, szigorú minőség-ellenőrzésen esik át a Gamaleja Intézetben”. Az RFPI közleménye szerint a Szputnyik V minőségét a világ 59 országának hatóságai igazolták.

Kirill Dmitriev, az RFPI ügyvezető igazgatója csütörtökön Moszkvában találkozott Igor Matovič szlovák pénzügyminiszterrel.

Az orosz vakcina hivatalos Twitter-bejegyzése szerint az RFPI-nek továbbra is eltökélt szándéka, hogy segítsen Szlovákia lakosságának a Szputnyik V. vakcinával.

