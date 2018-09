Óriási vámcsalás a kínai árukkal, Szlovákia 302 milliós bírságot fizethet

Pozsony | Akár 302 millió eurós büntetést is fizethet Szlovákia az uniós kasszába a kínai textil- és cipőkereskedők vámokkal kapcsolatos csalásai miatt, amiben sajtóhírek szerint a szlovák vámosok is benne voltak.

A központi adó- és vámhivatal szerint azonban épp nekik köszönhető, hogy nem történt még nagyobb adócsalás.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ellenőrei a kínai textil- és cipőkereskedők 2013 és 2016 közötti uniós eladásait vizsgálva 2,2 milliárd eurós csalásra derítettek fényt. Ennyivel kevesebb összeg folyt be az uniós kasszába. Az OLAF jelentése szerint – amelyet elsőként a Denník N napilap szellőztetett meg – a kínai áru főként a németországi Hamburg kikötőjén keresztül érkezett Európába, kamionokkal szállították tovább a többi uniós tagországba a vámeljárás lefolytatásához. Az ellenőrök szerint a kereskedők a valósnál jóval alacsonyabb árat tüntettek fel, jelentős összeget takarítva meg így a vámon. Az EU-ba érkező árura kivetett vám 75 százaléka az uniós kasszába, a fennmaradó összeg a vámot beszedő ország nemzeti költségvetésébe vándorol. Az OLAF szerint a csalásért az érintett államok is felelősek lehetnek, ezért azt javasolja az Európai Bizottságnak, hogy a kiesést rajtuk hajtsa be. Az érintettek között van Nagy-Britannia, Szlovákia, Csehország, Franciaország és Málta. A legnagyobb kiesést a britek szenvedték el, nekik 1,9 milliárd eurót kellene fizetniük az uniós kasszába, Szlovákiának 302 millió eurót.

Szlovákia esetében a legtöbb visszaélésre 2013-ban és 2014-ben került sor, a központi adó- és vámhivatal élén akkor is a jelenlegi vezetője, František Imrecze állt, az alelnök Dana Meager volt, aki jelenleg a pénzügyminisztérium államtitkára. „A központi adó- és vámhivatal már a múlt év végén megkapta az OLAF ezzel kapcsolatos jelentését, amiben azonban rengeteg homályos pontot és ellentmondást véltünk felfedezni, így további információkat kértünk. A kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk választ” – nyilatkozta Ivana Skokanová, a hivatal szóvivője. Szerinte az említett 302 milliós összeg még korántsem végleges, a hivatal teljesen megalapozatlannak tartja. Skokanová viszont azt is elmondta, hogy a kínai áruval összefüggő adócsalásokra már 2014-ben felfigyeltek, és óvintézkedéseket tettek. Az Európai Bizottság is elismerte, hogy az egész ügy a kezdeti fázisában van, konkrétumokat így nem mond. Hasonló nyilatkozatot adott ki az üggyel kapcsolatban a szlovák pénzügyminisztérium is.

Egyes ellenzéki pártok azonban már a hétvégén František Imrecze leváltására szólították fel Peter Kažimír pénzügyminisztert. „A minimum, hogy a pénzügyminiszter leváltja Imreczét, akinek a karrierjét folyamatos botrányok kísérik. Ha erre nem kerül sor, megfontoljuk a rendkívüli parlamenti ülés összehívását” – nyilatkozta Boris Kollár, a Sme rodina elnöke. Szerinte a pénzügyminiszternek mihamarabb szigorú ellenőrzést kellene elrendelnie elsősorban a nyitrai, a nagyszombati és a dunaszerdahelyi vámhivatalnál. (TASR, mi)