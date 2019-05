Orbán ugyan nyert, de nem lehet elégedett

Ugyan a várakozásoknak megfelelően fölényesen nyert a Fidesz az európai parlamenti választáson, a várt „bevándorlóellenes áttörés” elmaradt a kontinensen és az őszi önkormányzati választáson is érhetik kellemetlen meglepetések Orbán Viktort – ha az ellenzék képes lesz összefogni.

Ugyan a várakozásoknak megfelelően fölényesen nyert a Fidesz az európai parlamenti választáson, a várt „bevándorlóellenes áttörés” elmaradt a kontinensen és az őszi önkormányzati választáson is érhetik kellemetlen meglepetések Orbán Viktort – ha az ellenzék képes lesz összefogni.

„Történelmi győzelmet arattunk” – mondta Orbán Viktor a magyarországi európai parlamenti választás hivatalos végeredményének ismeretében. A magyar miniszterelnöknek annyiban igaza van, hogy a 43,37 százalékos részvétel rekordmagasnak számít a magyarországi EP-választás történetében, és az így elért 52,4 százalékos Fidesz-arány, az 1,803 millió szavazó valóban minden eddigi legjobb szereplésüket jelenti. A Fidesz így a 21 magyar uniós parlamenti helyből 13-ra küldhet képviselőt, eggyel többet, mint öt éve.

Ezzel Orbán Viktor 2009 óta zsinórban a nyolcadik (uniós, parlamenti, helyhatósági) választást nyerte meg nagy fölénnyel – valószínűleg ez is egyedülálló Európában.

Az ellenzéki térfélen ugyanakkor jelentős, a közvélemény-kutatók által sem előrejelzett változás történt. Bár azt előzetesen mindenki megjósolta, hogy a tavalyihoz képest a Demokratikus Koalíció (DK) és a Momentum is növelni tudja választóinak a számát – a többi pártnál csak az volt a kérdés, mennyivel kevesebben fognak rájuk szavazni –, de ennek arányát általában 25-27 százalékra tették. Azt senki nem gondolta, hogy mindkét párt a többszörösét gyűjti be a tavaly tavaszi voksok számának. A DK végül 16,15 (555 ezer szavazat, 4 mandátum), a Momentum 9,87 (339 ezer voks, 2 mandátum) százalékot kapott. Ezzel szemben nagyot bukott az MSZP, a 6,64 százalékos eredményük (228 ezer szavazat, 1 mandátum) minden várakozást alulmúlt, csakúgy, mint a Jobbik a maga 6,39 százalékával (219 ezer szavazat, 1 mandátum).

A vártnál jobban szerepelt a szélsőjobboldali Mi Hazánk Mozgalom (3,31%, 113 ezer szavazat) és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (2,61 százalék, 89 ezer szavazat), de a megsemmisülés szélére került az LMP 2,17%-os (74 ezer szavazat) eredményével. Az MKKP utólag kiadott egy közleményt, hogy az eredményeik alapján egy fél képviselőt kiküldenek Brüsszelbe, de rajtuk kívül senkinek nem volt kedve viccelni az eredménnyel.

Orbán Viktor sem lehet teljesen elégedett az eredménnyel, hiszen európai szinten elmaradt a bevándorlásellenes erők előretörése, a Néppárt és ez európai szocialista frakció ugyan veszített mandátumokat, de a liberálisokkal és/vagy a zöldekkel koalícióra lépve így is kényelmes többséget szerezhetnek az új Európai Parlamentben, míg Matteo Salvini bevándorlásellenes koalíciójának várhatóan csak 71 hely jut majd. A Népszavának még a választás éjszakáján több fideszes forrás is azt mondta, az eredmény ismeretében egyértelmű, hogy Orbán Viktor megpróbálja bent tartani a Fideszt az Európai Néppártban.

A Fidesznek figyelnie kell azért is, mert bár minden szavazókört megnyert, az MSZP–DK–Momentum pártkoalíció összesített eredményei alapján ősszel számos budapesti kerületben és több nagyvárosban is bajba kerülhet – már persze akkor, ha maradnak a szavazati arányok, ezt természetesen ma még senki nem tudja. Az Index összesítése alapján a már említett – elképzelt – ellenzéki koalíció 23 kerületből 14-ben több voksot szerzett, mint a Fidesz és a 25 megyei jogú városok közül is csak Debrecenben, Győrben, Szekszárdon, Kecskeméten, Sopronban, Szombathelyen és Zalaegerszegen ért el 50 százaléknál jobb eredményt. Ez azért fontos, mert az ellenzék elvileg már a budapesti kerületek túlnyomó többségében és számos nagyvárosban (például Eger, Szombathely, Székesfehérvár, Miskolc, Kecskemét, Zalaegerszeg) megegyezett az egy közös főpolgármesterjelöltről és arról, hogy minden helyi választókörzetben csak egy közös ellenzéki jelölt indul majd. Adódik persze a kérdés, hogy ezek az egyezségek mennyiben lesznek érvényesek, miután a pártok erőviszonyai alaposan átalakultak; Gyurcsány Ferenc azt mondta ezzel kapcsolatban, csak ott akarnak újratárgyalást, ahol „jelentős aránytalanságokat” hozott a választás.

Az Országgyűlés hétfői napirendje természetesen a választás értékelésével telt, Orbán Viktor arról beszélt, hogy az eredmény ismeretében „folytatják, amit elkezdtek”, majd bejelentette, hamarosan gazdaságvédelmi akciótervvel állnak elő. Gyurcsány Ferenc (DK) azt hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor valójában vesztett, mert nézetei kisebbségbe kerültek Európában, míg Tóth Bertalan (MSZP) az egyetlen pozitívumot megragadva azt mondta, az ellenzéki eredmények „reményt adnak az őszi helyhatósági választásra”. Az MSZP vezetése egyébként nem mond le a kudarc után sem, nem így az LMP elnöksége, ők még vasárnap éjjel, a hivatalos végeredmény előtt bejelentették távozásukat.