Orbán: a szlovák–magyar érdekek 99 százalékban egy irányba mutatnak

A két ország delegációjában a miniszterelnökön kívül több tárcavezető is helyet kapott, így kereste fel Budapestet Fico társaságában Juraj Blanár külügyminiszter, a környezetvédelemért felelős Tomáš Taraba, vagy Richard Raši régiófejlesztési miniszter. A szlovák delegációban kapott helyet Horony Ákos is, akit hetekkel korábban neveztek ki kisebbségekért felelős kormánybiztosnak – a megbeszélést követő sajtótájékoztatón Fico pozitívumként értékelte, hogy a legnagyobb kisebbség soraiból kerül ki a tisztviselő és kilátásba helyezte, hogy személyesen egyeztet vele az aktuális problémákról. A magyar tárgyalóküldöttségben többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Nagy Márton gazdaságfejlesztési tárcavezető is helyet kapott.