Orange-os? Megváltozhat a régi tarifacsomagja

Nekik a szolgáltató új, Go tarifacsomagra váltja az eddig használt csomagot – erről pedig SMS-ben értesíti az ügyfelet.

De mit tegyen az, akinek a felkínált csomag nem felel meg, mást szeretne használni?

Az Orange már 23 éve van a hazai piacon, ez idő alatt megannyi tarifacsomagot mutatott be, voltak népszerűek, amelyek hosszú éveken át a kínálatban voltak, ám olyanok is, amelyek hamar eltűntek az ajánlatok közül. Ha valaki előfizetett egy csomagra, majd a hűségidő lejárta után szerette volna meghosszabbítani, azaz újabb két évre aláírni a szerződést, akkor két opció közül választhatott: meghagyja az addig használt tarifacsomagot, vagy az újak közül választhatott. Sokan éveken át a régi mellett döntöttek, így fordulhat elő, hogy még most is olyan csomagokat használnak, amelyek már évek óta nincsenek a kínálatban. A mobilos piac azonban változik, míg korábban elsősorban a hívásokra, a hálózaton belüli hívásokra és az SMS-re helyezték a hangsúlyt, ma már a hívások mellett az adatkeret az egyik legfontosabb paraméter. Mint ahogy azt Alexandra Piskunová, az Orange szóvivője lapunknak elmondta, volt olyan ügyfél, aki még a Večer a víkend csomagot használta, ez este és hétvégén kínált korlátlan hívásokat, de internetes keret akkor még nem volt – több mint tíz évvel ezelőtt…

Az Orange folyamosan szünteti meg a régi tarifacsomagokat, eddig az érintett ügyfelek negyedét migrálta át az új, telefonálási szokásainak megfelelő Go tarifacsomagra. Minden esetben ez hűség nélküli opció, azaz, ha az ügyfél szeretne készüléket is választani, akkor azt megteheti bármelyik boltban, az online felületen vagy a telefonos ügyfélszolgálaton. Ugyanez igaz akkor, ha a felkínált tarifacsomag helyett egy másikat szeretne használni, azt is e három platformon tudja megváltoztatni. Például, ha az Orange a Go 10-es csomagra váltotta a régi programot, de az ügyfél a korlátlan hívásokat és nagyobb adatkeretet részesíti előnyben, akkor választhatja a Go 20-as (20€) vagy a Go 30- as tarifacsomagot (30€) – ez utóbbiban pl. két évig havi 14 GB-nyi adatkeret is van, sőt, a készüléket 187 eurós kedvezménnyel tudja megvásárolni. Az új csomag minden esetben a számlázási időszak első napján aktiválódik.