Online csalások: veszélyben az adózók és a banki ügyfelek

Pozsony | A koronavírus-járvány kirobbanása óta azok is rászoktak az online ügyintézésre, akik erre korábban nem is gondoltak. Az adóhivatalok, bankok, biztosítók ügyfeleire azonban a csalók is kivetették a hálójukat, az online szolgáltatások esetében ezért most még fontosabb az óvatosság.