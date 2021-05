Oltóponttá válhatnak a VW-konszern gyárai

A győri Audi Hungaria néhány napja gyári oltópontként működik: 3000 dolgozót oltottak be eddig a Covid-19 elleni Pfizer-vakcinával. Ha lehetőség nyílik rá, a német vállalat később nemcsak a munkatársainak, hanem azok családtagjainak, illetve a partnercégeinek is szeretné felkínálni ezt a lehetőséget Magyarországon. De mi a helyzet Pozsonyban?

Pozsony/Győr | A győri Audi Hungaria néhány napja gyári oltópontként működik: 3000 dolgozót oltottak be eddig a Covid-19 elleni Pfizer-vakcinával. Ha lehetőség nyílik rá, a német vállalat később nemcsak a munkatársainak, hanem azok családtagjainak, illetve a partnercégeinek is szeretné felkínálni ezt a lehetőséget Magyarországon. De mi a helyzet Pozsonyban?

Kezdjük a magyar oldalon: az Audi győri gyárában az előzetes regisztráció során 3500 munkatárs jelentkezett; az első körben rendelkezésre álló háromezer adag vakcinát ők kapták meg, a regisztráció sorrendjében. Naponta 600 embert tudtak beoltani, így öt napon át tartott az oltási akció. Az időpontok kiosztásakor figyelembe vették a munkaidő- és műszakbeosztást is. Azok a dolgozók, akik első körben kapták meg az oltást, természetesen a második vakcinát is ugyanígy megkapják. A vállalati oltóponton beadott Covid- 19 elleni védőoltásokat az országos nyilvántartásban rögzítik, így a védettségi igazolványt a kormányhivatal automatikusan postázza a munkatársaknak. Megkérdeztük, hogy ez a német állampolgárságú dolgozókra is igaz-e, a vállalat egészségügy menedzsmentje annyit biztosan tud, hogy papíralapú igazolást kapnak a német munkatársak, amelyből aztán remélhetőleg plasztikkártya is lesz. Ez tehát a magyar oldal.

A konszern pozsonyi gyárában úgy tudjuk, egyelőre nincs ilyen oltási lehetőség (gyári oltópont). Győrben 50 millió forint Covid-adományt adott át az Audi Hungaria a Petz Kórházban, a rendezvényen részt vett a győri vállalat igazgatótanácsának elnöke, Alfons Dintner is. Megkérdeztük tőle, tud-e hasonló kezdeményezésről a Volkswagen- konszernen belül. Az Új Szó kérdésére az alábbit választ adta:

„Az a célunk a konszernen belül, hogy a lehető leggyorsabban beoltsuk a munkatársakat. Ilyen értelemben természetes törekvésünk, hogy minden telephelyünk oltóhellyé váljon. A társadalmi szerepvállalásunk fontos része, hogy a lehető legnagyobb mértékben védjük a munkatársainkat. Az ő egészségük prioritás. Minden telephelyünket ezért egységes norma alapján készítettük fel: mindenhol, Pozsonyban és Győrben is ugyanez érvényes. Ez segített ahhoz, hogy a fertőzöttségi arány csaknem a nullával egyenlő. A munkatársakat minden egyes gyárunkban hónapok óta teszteljük; s logikai következmény, hogy oltunk is. Egyes telephelyeken azokat a munkatársakat, akik külföldre mentek, külön is oltottuk. De a nagyszabású oltásokra csak akkor kerülhet sor, ha az adott ország nemzeti érdekei is lehetővé teszik. Mindenhol vannak nemzeti oltópontok, az oltóanyagok először ezekre a helyekre kerülnek. Aztán a háziorvosokhoz. Utána jöhetünk csak mi. Nekünk az volt az előnyünk, hogy az oltási koncepciónkat már korán be tudtuk mutatni (valóban: az Audi Hungaria éves beszámolóján, március elején hivatalosan bejelentették, hogy a gyár kész oltópontként működni, minden szükséges előkészületet megtett ehhez – a szerk.); s ezt a koncepciót hamar el is fogadta a magyar kormány, illetve a helyi hatóságok. Közös a célunk: az átoltottság minél magasabb legyen. S ez minden telephelyen, országban nyilvánvalóan cél. Ebben a pillanatban úgy tudom, Győr az első és egyetlen gyári oltópont, de talán csak napok, hetek kérdése, hogy máshol is legyen ilyen. Ez csak attól függ, hogy az oltóanyaghoz milyen mértékben férnek hozzá az oltópontok.”

Alfons Dintner úgy számol, hogy az első 3000 vakcina után újabbak érkezhetnek hozzájuk, s lehetőség nyílik gyáron kívüli regisztráltak oltására is. Őt magát is beoltották egyébként – de két hete, Németországban.