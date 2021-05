Oltási igazolás, avagy a 22-es csapdája

Elrajtolt a kétnyelvű átmeneti oltási igazolások leküldése, a rendszer azonban késve érkezett és egyelőre nem tökéletes. Az utazási feltételeket továbbra is bizonytalanság övezi.

Pozsony | Elrajtolt a kétnyelvű átmeneti oltási igazolások leküldése, a rendszer azonban késve érkezett és egyelőre nem tökéletes. Az utazási feltételeket továbbra is bizonytalanság övezi.

Az egészségügyi minisztérium korábban azt ígérte, május 24-től visszamenőleg igényelhető lesz a kétnyelvű, külföldön is elismert átmeneti oltási igazolás. Az eredeti tervek szerint az érdeklődők a www.korona.gov.sk weboldalon feltüntetett e-mail-címen kérelmezhették volna a nyomtatványt. „Kapnak visszaigazoló SMS-t vagy e-mailt egy kóddal, az igazolás pedig az általuk megadott e-mail-címre megy” – mondta pár napja Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter egy beszélgetőműsorban. Akik tényként könyvelték el a tárcavezető szavait, és hétfő reggel első dolguk volt megnyitni a minisztérium koronavírussal kapcsolatos információkat összegző weboldalát, csalódtak. A beharangozott e-mail-címnek ugyanis délután fél 2-ig nyoma sem volt.

Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) délután 2 óra előtt indította el a rendszert, a késést azzal indokolták, néhány technikai dolgot még orvosolni kellett. „Inkább egy órával később, de kényelmesebb felhasználást biztosítva” – jegyezte meg Peter Ferjančík, az egészségügyi minisztérium hivatalának főtitkára a késés kapcsán.

Kérdéses külföld

Az azonban továbbra sem derült ki, a külföldi országok elismerik-e az átmeneti igazolást, a résztvevők szerint ez a külügyminisztérium hatáskörébe tartozik. A külügy azonban szintén csak hétfőn kapta meg a végleges verziót, így jelenleg is zajlanak a tárgyalások a környező országokkal az igazolások kölcsönös elismeréséről. Az egészségügyi tárca dolgozói hangsúlyozták, szem előtt tartották a többi országban alkalmazott rendszert. „Az állam részéről egy hete érkezett a megbízatás” – mondta Pavol Capek, az információs központ igazgatója. A jelenlévők egyetértettek benne, hogy a végleges megoldás az uniós GreenPass lehet.

Lengvarský a délelőtt folyamán hagyta jóvá a rendszert, árulta el Capek. Az átmeneti igazolás végül a www.nczisk.sk weboldalon érhető el, kizárólag elektronikus formában igényelhető. Ezen nem is terveznek változtatni. „A nyugdíjasoknak bárki tud segíteni, akinek van telefonja és internet-hozzáférése” – mondta Ferjančík. Az NCZI vezetője megerősítette, egy e-mail-cím többször is felhasználható, így az idősebb hozzátartozóiknak a saját fiókunkon keresztül is tudjuk kérvényezni az igazolást.

Bonyolult rendszer

A folyamat több lépésből áll, és az első nap nem működött teljesen zökkenőmentesen. Az említett weboldalon az első lépésben be kell adni a születési számunkat és az e-mail-címünket. Az adatbázisban már szerepel a telefonszám, melyet megadtunk az oltási regisztrációkor. Erre a telefonszámra és a megadott e-mail-címre kapunk egy-egy ellenőrző jelszót, s csak ezek betáplálását követően véglegesíthetjük a kérvényünket. Tegnap még akadozott az SMS leküldése, több mint fél óra várakozás után érkezett meg a számsor. Azt javasoljuk, ne jelentkezzenek ki a regisztrációs oldalról, amíg nem kapják meg a kódot, csak így tudják majd folytatni a megkezdett műveletet.

Több olyan esetről is értesült szerkesztőségünk, hogy a délutáni órákban az SMS-ben érkezett ellenőrző kódot nem ismerte fel a rendszer, így nem tudták elküldeni a kérvényt. Azok sem voltak túl szerencsések, akik ezen a lépésen túljutottak, ők ugyanis nagy eséllyel fennakadtak az ellenőrző e-mailen, ami ugyancsak túl későn jött meg, így mire betáplálták a második kódot, a rendszer már nem fogadta el, s kezdhették az egészet elölről.

Többszöri próbálkozásra végül sikerrel jártunk, s az e-mail is 10 perc után megérkezett, ami végeredményben elég volt. Ezután lehet csak engedélyt adni a rendszernek az elektronikus igazolás leküldésére. Capek szerint az engedély megadására azért van szükség, mert az állam csak akkor küldheti el a dokumentumot, ha ehhez az adott személy a belegyezését adja. Ennek később lehet szerepe, az egységes uniós GreenPass oltási igazolványnál, amikor az állam már automatikusan leküldheti az új igazolást, megelőzve így a rendszer hirtelen leterhelését.

Fő a biztonság

Az átmeneti igazolást az első adag oltás után is lehet igényelni, ezen szintén fel van tüntetve az oltás dátuma és a vakcina típusa, illetve az oltóközpont neve. A szakértők azonban arra intik a lakosokat, tájékozódjanak a külföldi országok szabályairól, mielőtt útnak indulnak, hiszen vannak országok, ahol az első vakcinát követően minimum két vagy négy hétnek kell eltelnie, hogy elismerjék a fertőzésmentességet.

Az igazolás egy A4-es oldal, mely alsó része egy QR-kódot tartalmaz. Elég, ha elektronikus eszközünkön felmutatjuk, kinyomtatása nem kötelező. A szakemberek állítják, QR-kódra biztonsági okok miatt van szükség – egy linket tartalmaz, mely az NCZI rendszerébe irányítja át a felhasználót, ahol az oltással kapcsolatos információk vannak feltüntetve. Hozzátették, így nehezebb hamisítani az igazolást. A QR-kódot azonban bárki le tudja olvasni, nincs semmilyen hozzáadott jelszóval védve. Capek rámutatott, ha a kód és az igazoláson feltüntetett adatok nem egyeznek, hamisítványról van szó.

A szakértők azt ígérik, a sikeres regisztrációt követően legkésőbb 24 órán belül leküldik a dokumentumot a megadott e-mail-címre. A kezdeti nehézségekhez képest az igazolás szinte perceken belül megérkezett. A PDF-dokumentum megnyitásához a születési számra van szükség. A 24 órás határidőt azért állapította meg a minisztérium, mert az egyes oltóközpontok csak a nap végén továbbítják a statisztikát az NCZI adatbázisába, így közvetlenül az oltást követően nem tudják kiállítani az átmeneti igazolást.

Csak interneten

Szombattól már az oltóközpontok is kétnyelvű igazolást adnak, de az csupán az orvos aláírását és pecsétjét tartalmazza, nem minden esetben tartalmaz QR-kódot. Capek hangsúlyozta, az oltóközpontoknak nincs kapacitásuk a biztonsági kóddal ellátott igazolások kinyomtatására. Ez a gyakorlatban azt jelenti, ha a héten kapjuk meg az oltást, és utazni szeretnénk már júniusban, mindenképp az információs központhoz kell fordulnunk és kérvényeznünk kell az igazolást. Ezután pedig már csak abban kell bízni, hogy elutazásunk előtt egyezséget köt Szlovákia az adott országgal a dokumentum elismeréséről.

Azok, akik nem a regisztrációt követően kaptak oltást, hanem például helyettesként kerültek sorra, szintén igényelhetik a dokumentumot, mivel a második oltásra már SMS-ben kaptak időpontot.

Átmeneti időszak

Az Európai Unió döntése alapján a közös uniós igazolvány július elsejétől léphet érvénybe, de minden tagállam részére 6 hetes átmeneti időszak áll rendelkezésére, így legkésőbb augusztus 11-ig a szlovákiai kétnyelvű igazolások is hatályban maradnak. A szlovák illetékesek egyelőre azt ígérik, Szlovákia is beindítja július 1-jén a közös uniós GreenPass-alkalmazást.