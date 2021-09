Ők vezethetik a Szövetséget

Ahogy arról beszámoltunk, a közelmúltban az MKP, a Híd és az Összefogás is megtartotta az egyesülésükhöz szükséges kongresszusát, ahol a három párt összeolvadásáról döntöttek. Jogi értelemben az első kettő a múlt hét végén megszűnt, az Összefogás pedig még szeptember 11-én a Szövetség alapdokumentumára cserélte az alapszabályát. Már korábban írtunk róla, hogy a közös párt elnökét az MKP adja, az utóbbi formáció az utolsó közgyűlésén erre a tisztségre Forró Krisztiánt, a párt eddigi elnökét választotta. Az MKP, ahogy a másik két párt is, egy ún. platformként fog a Szövetségben tovább létezni. Az MKP platformját Berényi József, a párt eddigi alelnöke fogja vezetni. Ez utóbbi tisztségért azonban az MKP kongresszusán eléggé éles vetélkedés alakult ki, hiszen Berényin kívül még ketten indultak, Őry Péter és Gubík László. Mivel első körben egyikük sem kapta meg a szavazatok felét plusz egy voksot, ezért második fordulót kellett tartani. Ebben aztán Gubík néhány szavazattal alulmaradt Berényivel szemben.

Az MKP-nak a közös párt elnökségében a székek fele, azaz kilenc hely jut, míg a Hídnak öt, az Összefogásnak négy jelöltje ülhet a pártvezetésben. Králik Róbert, az MKP sajtótitkára lapunknak elmondta, Forró és Berényi székét leszámítva, a fennmaradó hét helyükre a jelölteket úgy próbálták megválasztani, hogy a magyarlakta régiókat tükrözzék. „Pozsony megyéből Bárdos Gyulát, Nagyszombat megyéből Őry Pétert, a Komáromi járásból Viola Miklóst, az Érsekújvári járásból Farkas Ivánt, Besztercebánya megyéből Cziprusz Zoltánt, Kassa megyéből pedig Furik Csabát választotta meg a kongresszus” – közölte a szóvivő, és hozzátette, az utolsó hellyel a keleti vagy a közép-szlovákiai régiót szerették volna kompenzálni, így arra végül a rozsnyói járásbéli Beke Beátát jelölték. Arról is beszélt, hogy a Szövetség bizonyos kérdéseiben javaslattevő jogkörrel bíró hattagú grémiumába ők Forrót és Berényit delegálják. Ebben a testületben a három szereplő azonos arányban képviselteti magát, és a platformok vezetői foglalnak benne helyet.

Meg nem erősített nevek

A másik két pártnál is érdeklődtünk, kiket jelölnek a Szövetég elnökségébe. A Híd szóvivője, Magdeme Klára lapunknak azt mondta, a közgyűlésük csak azokat a küldötteket választotta meg, akik a Szövetség október másodikán várható alakuló kongresszusán részt vesznek. „A tisztségviselők megválasztása a küldöttek tiszte és felelőssége” – tette hozzá. Értesüléseink szerint azonban a közös pártban a Hídnak jutó Országos Tanács-elnöki tisztséget Sólymos László jelenlegi Híd-elnök töltheti be, míg a Szövetség elnökségébe Agócs Attilát, Rigó Konrádot, Sárközy Irént és Tóth Mariánt delegálják majd. Ezt azonban a szóvivő rosszhiszemű híresztelésnek tartja, és nem kívánta kommentálni. A Híd esetében eddig nyitott kérdés volt, hogy a párt ruszin nemzetiségű tagjai csatlakoznak-e Szövetséghez. „A Szövetségnek, a Híd platformjának ruszin nemzetiségű tagjai is lesznek” – jelentette ki Magdeme.

Az Összefogásnál ugyancsak érdeklődtünk, kiket delegálnak a közös párt vezetésébe. Mózes Szabolcs, a formáció vezetője elmondta, az Összefogás jövő héten tartja platformja ülését. „Ezen választjuk meg a platform delegáltjait a Szövetség szerveibe” – mondta azzal, hogy az esemény szervezése során figyelembe kell venniük a járványügyi intézkedéseket. Az információinkat, melyek szerint az Összefogásnak jutó alelnöki tisztséget ő maga töltheti majd be, a Szövetség elnökségébe pedig még Bauer Ildikót, Nagy Józsefet és Orosz Örsöt delegálják, ő sem erősítette meg.

Étlen-szomjan Szövetség?

Azt azonban Magdeme és Mózes, valamint Králik is megerősítette, hogy zajlik a Szövetség alakuló kongresszusának szervezése. Mózes szeptember 14-én az Új Szó és a Trend közös konferenciáján arról beszélt, az október másodikai alakuló közgyűlést Komáromban tarthatják. Időközben azonban a Covid-automata szerint a Komáromi járás narancssárga besorolást kapott, ami azt jelenti, hogy az olyan beltéri rendezvények számára, ahol a résztvevők étkeznek is, 100 fő a létszámkorlát. De ez is csak akkor, ha az eseményre kizárólag teljesen beoltott személyeket engednek be. Ha negatív teszttel rendelkező oltatlanokat is meghívnak, akkor 50 fő a létszámkorlát. A Szövetség alakuló közgyűlésére azonban jóval 100 fölötti küldöttet várnak, illetve a kiszolgáló személyzet mellett az újságírók is nagy számban lehetnek jelen. A Covid-automata szerint, ha a rendezvényen nem szolgálnak fel ételt és italt, akkor 500 személy a létszámkorlát, még akkor is, ha az oltatlanokat is beengedik. Magdeme erről úgy nyilatkozott, a szervezés során figyelembe kell venniük az aktuális járványügyi helyzetet. E helyzet szerint egyébként október másodikáig már csak a Dunaszerdahelyi járás maradt zöld besorolású, ott komolyabb korlátozások nélkül lehet nagyobb rendezvényeket tartani.