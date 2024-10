Ódor Lajos: Robert Fico már csak halvány árnyéka egykori önmagának

A konszolidáció több negatívumát kiveséztük, de arról a szempontról, amit ön korábban egy fél mondat erejéig említett, keveset hallani. Milyen negatív következményekkel jár, ha az új adókulcsok bevezetése miatt egy ország adórendszere bonyolultabbá válik?



Ott voltam a 2004-es adóreformnál, amikor azt mondtuk, legyen egy áfakulcs, ami az adók behajtásának effektivitását is növeli. Ha komplikáljuk a rendszert, akkor éppen ezt a hatékonyságot csökkentjük, mert teret adunk a trükközésnek. A cégek megpróbálhatnak például bizonyos árucikkeket alacsonyabb áfakulcs alá rakni, de ez a kisebb gond. Az nagyobb baj, hogy a Büntető törvénykönyvet is módosították, így már nem is bűncselekmény ellopni pár ezer eurót az adókon. Ezek után hiányzik majd a motiváció, hogy az emberek valóban be is fizessék az adókat. Egy ilyen környezetben pedig a kormány által várt adóbevétel is jóval kisebb lehet, mint amivel számoltak.



A várható bevétel szempontjából az áfaemelés mellett a tranzakciós adó bevezetésétől is szép hozamot vár a kormány, de valóban ez a Kamenický-csomag legkártékonyabb intézkedése?



Egyértelműen. Már csak amiatt is, mert nincs közgazdasági alapja, hogy miért éppen a tranzakciókat kellene megadóztatni, mert attól függetlenül, hogy nyereséges vagy veszteséges egy cég, mindenki fizet. Egy ilyen intézkedésnek akkor lenne értelme, ha a tranzakciós adó annyira kicsi, hogy az embereknek fel sem tűnik, így nem változtatják meg a viselkedésüket. Ha viszont magasabb, akkor azok a vállalatok, akik rengeteg tranzakciót bonyolítanak, akár még azt is meggondolják, hogy Szlovákiában maradjanak, vagy olyan országba helyezzék át a tranzakciókat, ahol nem szembesülnek ilyen problémákkal. Vagy visszatérnek a készpénzhez.



A tranzakciós adót a tervek szerint a cégek fizetik, de elkerülhető, hogy a lakosokon is csattanjon az ostor?



Ez egy újabb nem túl logikus érvelés a kormánytól. Az áfát se mi utaljuk át az adóhivatalnak, mégis mi fizetjük meg. A gazdaság nem úgy működik, hogy a vállalatok és a lakosság teljesen el van szigetelve egymástól. Ha jobban megadóztatják a cégeket, és nekik nem megy majd olyan jól, mint eddig, azt mindenki megérzi, mert valahol megmutatkozik. Növekedhet az infláció, vagy a vállalatok hirtelen elkezdik visszavágni a kiadásaikat, ami miatt elmarad a béremelés, csökken a befektetések száma. Ez teljesen alap közgazdasági dolog. Néha rácsodálkozom, hogy egyre többször kell visszatérni az egyetem első évfolyamainak tananyagához.



A politikusoknak legalábbis. De mennyire kellene alap dolognak lennie, hogy a lakosok is tudják értelmezni, amit a döntéshozók közvetítenek feléjük?



Ez már egy nehezebb kérdés. Jó lenne kialakítani egy olyan környezetet, ahol a politikusok nem tudnak reggeltől estig hazudni, lényegében a saját választóik fején táncolni, és annak a szöges ellentétét csinálni, amit korábban ígértek. Ehhez arra van szükség, hogy az emberek valahogy átlássák, amit a kormány igyekszik bebeszélni nekik. Abból kiindulva, hogy a politikusok félretájékoztatása napjainkban mennyire sikeres, úgy fest, az elmúlt harminc évben nagyon elhanyagoltuk az oktatást. Ennek pedig megvan az eredménye. Ezért fontos, hogy a jövő generációit megfelelően felkészítsük, megváltoztassuk kicsit a tantervek tartalmát, hogy több tér jusson például a pénzügyi felelősségnek. Azzal sem ártana foglalkozni, hogyan kell megfelelően tájékozódni a médiában arról, ami körülöttünk történik, hogy mikor próbálnak minket félrevezetni. Amíg ezeket az alapokat nem rakjuk le, addig nagyon nehéz előre lépni, mert a szociális hálók egy olyan környezetet alakítottak ki, ahol bárki bármit mondhat. Az a szomorú, hogy mindig azoknak a véleményeknek jut a legnagyobb tér, amik felhevítik az emberek érzelmeit. Egy demokrácia akkor működik igazán jól, ha van egy erős középréteg, aki valamennyire művelt, és próbálja tartani a népuralomban az erőt és az értelmet. Ha nincs egy ilyen középréteg, akkor osztályharc van, és az soha nem vezet jóra.



Ha önök játszottak volna a saját legókockáikkal, hogyan nézne ki a konszolidáció?



Mi nem pazaroltunk volna el egy évet, jóval hamarabb kezdtük volna a hiány lefaragását. Első lépésként azt csináltam volna, amit korábban kétszer. A kiadási oldallal kezdtem volna, ahol az első évben akár egy milliárd is megspórolható lett volna. Amennyiben szükség lett volna az adóemelésre, először az ingatlanok felé mozdultam volna. Horváth Mihállyal (az Ódor-kormány pénzügyminisztere, a jegybank vezető közgazdásza – a szerk. megj.) nagyjából 15 éve próbálunk rámutatni, hogy a gazdag embereknek nagyon sok ingatlanja van, amiért a többi országhoz képest keveset fizetnek. Ha ez még mindig nem lett volna elég, azokra a gazdasági szereplőkre róttam volna ki adót, akik káros hatással vannak a környezetre. Csak ezután tértem volna át az áfára. Alternatíva lehet valamilyen rendszerszintű változás is, ami a nyugdíjat vagy az egészségügyet érinti. Ez éves szinten kevesebbet hoz, de hosszú távon egy jelentős összegről lehet szó. Amiről szintén nem szabad elfeledkezni, ha a konszolidációval mi visszahúzzuk a gazdaságot, ellenlépéseket kellett volna hozni, amik egyúttal serkentik is. Erre pedig éppen a korábban említett uniós források biztosítanának lehetőséget.



Említette a káros dolgok megadóztatását. A megszorító intézkedések között ott van a dohánytermékek és a cukros üdítők megadóztatása is. Ezek szerint akadnak a csomagban pozitívan értékelhető javaslatok is?



Nem látom a világot fekete-fehérben. Mindig vannak olyan intézkedések, amelyekkel egyet lehet érteni. A kiadási oldalon is találunk ilyeneket, például a szülői nyugdíjbónusz eddigi formájának eltörlése, ami nem illett bele a rendszerbe, teljesen rendben van. Nekem azzal van problémám, hogy nincs egy konkrét víziójuk. Ha esetleg a kormánynak van elképzelése, mit szeretnének, elmondhatnák a pénzügyminiszternek is, mert úgy tűnt, neki fogalma se volt róla, hogy fog kinézni a végleges csomag. A legrosszabb pedig az, ha nem tudjuk, hová megyünk. Ha nem ismerjük a célt, akkor arról sincs fogalmunk, merre induljunk. Egykor még Vladimír Mečiar is azzal kampányolt, hogy csinálunk egy új Svájcot Szlovákiában, napjainkra azonban már ilyen jövőkép sincs.



Ha a kormány valóban egy százalékponttal csökkenti az államháztartási hiányt, még mindig túllépjük a maastrichti kritériumokat. Hogyan nézhet ki a konszolidáció a következő években?



fogalmam, hanem senkinek. Mert a cégek még azt is meg tudják érteni, ha van egy adóemelés, ami őket rosszul érinti, ha tudják, hogy a következő 4-5 évben nem várható hasonló intézkedés. Ők azonban nem tudják, jövőre nem ébred-e azzal a miniszter, hogy 8 új adókulcs érkezik. Egy ilyen környezetben, ahol még hetekre se látni előre, nem fognak beruházni. Majd olyan országokba mennek, ahol a gyakorlatban is stabil a helyzet, nem csak ígéretek szintjén.