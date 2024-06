Ódor: Egy lábbal itthon maradok

Miként értékeli, hogy a nem hivatalos eredmények szerint a PS megnyerte a választást?

Egyelőre még nincsenek hivatalos eredmények. A kezdetektől meg szerettük volna nyerni a választást és örülök annak, hogy ez sikerült. Üzenetet küld az Európai Parlamentbe, hogy egy olyan párt nyert, amelyik az európai értékeket tartja fontosnak. Mikor a Robert Fico miniszterelnök elleni merénylet újraosztotta a lapokat és a politikai erőviszonyokat, nem számoltam a győzelemmel, így viszont siker, hogy tudtunk győzni.

Miként látja, vajon lesz hatása az európai parlamenti választásnak az országos belpolitikára is?

Mindenképpen lesz valamiféle hatása, hiszen azért az eredmények hoztak magukkal egy-két meglepetést, néhány párt számára pozitívat, mások pedig nem túl jól jöttek ki belőle. Az eredményekből le kell mindenkinek vonnia a következtetést.

A Progresszív Szlovákia milyen következtetéseket tud levonni a hétvégén történtekből?

Egyelőre még nem ültem le egyeztetni a PS vezetőségével a témában, illetve nincsenek is még véglegesítve az eredmények. A kiértékeléshez idő kell, személyesen is kíváncsi vagyok a számok embereként arra, hogy milyen mélyebb folyamatok húzódtak meg az eredmény mögött, mit mutatnak a helyi szintű eredmények.

A választás előtt arról beszélt, hogy majd a demokratikus választáson elért eredménye alapján dönt politikai jövőjéről. Hogyan döntött tehát? Indul-e például a következő választáson a PS színeiben, vagy mikor lép be a pártba?

Mivel az eredmények még nem véglegesek, egyelőre döntést sem hoztam. Szerintem az látszik a választásokból, hogy mire van igény. Például a demokratikus erők együttműködésére, mert ha ez megtörténik, akkor az eredmények sem maradnak el.

A lapunknak adott interjújában korábban azt mondta, hogy „a Progresszív Szlovákián belül sokkal többet kell foglalkozni a nemzetiségi kisebbségekkel, és én azért vagyok itt, hogy ezt megtegyem.” Mi lesz EP-képviselőként az első olyan lépése, ami a kisebbségekről szól?

Egyelőre még nem látom, de ez függ attól is, hogy mit hoznak európai szinten a választások, miként alakulnak az erőviszonyok. A PS programjában vannak a kisebbségek számára érdekes pontok. Az biztos, hogy folytatni szeretném, amit eddig is elkezdtem, járni az emberek közé és találkozni velük. Az egyik lábbal itthon maradok. A PS célkitűzései között a jövőben is foglalkozni kell kisebbségi témákkal, ez a DNS-ében van a pártnak. (tg)