Nyitra megye: 3,1%-ra esett a munkanélküliség

Nyitra | Nyitra megyében él a legtöbb szlovákiai magyar, és e régió munkapiaca is 180 fokos fordulatot vett az elmúlt években.

Míg korábban az álláslehetőségek hiánya okozott gondot, a megye több járásában ma már egyre jobban rászorulnak a vendégmunkásokra. Az ezredfordulón Nyitra megye a munkanélküliség szempontjából még az ország második legrosszabbul teljesítő megyéjének számított.

Több állástalant akkoriban csak Kassa megyében regisztráltak. Míg 2012-ben Nyitra megye munkaképes lakosságának több mint 14 százaléka volt állástalan, mára ez 3,14 százalékra esett vissza, és várhatóan az elkövetkező időszakban is tovább zsugorodik.

Az egyes járások között itt is tapasztalhatunk különbségeket, még ha nem is olyan látványosakat, mint más megyékben. A Jaguar Land Rover autógyártó nyitrai beruházásának köszönhetően a Nyitrai járásban regisztrálják a legkevesebb állástalant, a munkanélküliség itt alig 2,4 százalékos. A sor végén a Komáromi járás található, 4,56 százalékos munkanélküliséggel.

„A megye déli részén akadnak még kisebb gondok a foglalkoztatottsággal, az északi járásokban azonban teljesen optimális a helyzet. Arra persze mi sem számítunk, hogy az állástalanok számát nullára csökkentsük, ez utópisztikus elképzelés lenne” – nyilatkozta Milan Belica megyefőnök.

Szerinte a munkanélküliség látványos csökkenése több tényezőnek köszönhető, amelyek közül kiemelkedik a beruházók érdeklődése a régió iránt. A Jaguar beruházása előtt még 12 százalékos volt az állástalanok aránya a megyében.

Belica ezzel kapcsolatban beismerte, ma már egészen más problémákkal néznek szembe, mint akár csak pár éve.

„Míg korábban bármi áron arra törekedtünk, hogy idevonzzuk a beruházókat, ma már a cégeknek a munkaerőhiány okoz gondot. Ennek azonban megvan az előnye is, legalábbis a lakosság számára. A munkáltatók ugyanis kénytelenek magasabb bérrel magukhoz csábítani az alkalmazottakat, ami a lakosság szociális helyzetén is meglátszik” – mondta Belica. (TASR, mi)